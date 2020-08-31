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В Молодечно пьяный мужчина напал на милиционеров с кухонными ножами

31.08.2020 07:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный мужчина с кухонными ножами напал на милиционеров в Молодечно. Один из милиционеров получил колотую рану в затылочной области, второй — резаную рану голени, но госпитализация им не понадобилось. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В милиции сообщили, что нападение на милиционеров произошло 30 августа около 16.30, когда милиционеры возвращались с вызова в райотдел.

— Они обратили внимание на мужчину, который показывал непристойные жесты и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сотрудники остановились для разбирательства. В это время агрессивно настроенный гражданин достал два кухонных ножа и набросился на милиционеров, — рассказали в МВД.

Один из милиционеров получил колотую рану в затылочной области, второй — резаную рану голени, им оказали медицинскую помощь, но госпитализация им не понадобилось.

Подозреваемого задержали. По данным МВД, это безработный 60-летний житель Молодечно. Медосвидетельствование показало в выдыхаемом воздухе у мужчины 3 промилле.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Действиям задержанного будет дана правовая оценка.

 
 
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Один из милиционеров получил колотую рану в затылочной области, второй - резаную рану голени, им оказали медицинскую помощь, но госпитализация им не понадобилось.
 
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