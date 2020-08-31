|
Сорванные крыши и упавшие деревья: МЧС рассказало о последствиях непогоды
31.08.2020 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Из-за непогоды вечером в воскресенье местами по Минской области отключалось электроснабжение, падали деревья и срывало крыши домов, об этом рассказали в МЧС Беларуси.
Штормовое предупреждение объявили утром в воскресенье на вторую половину дня из-за грозовой активности. Синоптики не ошиблись: ближе к вечеру в Минской области разразилась серьезная гроза, которая оставила после себя определенные разрушения.
Так, по информации МЧС, из-за грозы, сопровождавшейся порывами ветра до 18 метров в секунду на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов оказались повреждены кровли 16 жилых домов.
"Было нарушено электроснабжение 31 населенного пункта и трех молочно-товарных ферм. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, было зафиксировано 72 случая падения деревьев на проезжую часть и частные подворья. В результате падения дерева оказался поврежден один автомобиль. Спасатели выезжали на места ЧП, чтобы распилить и убрать упавшие деревья. К счастью, обошлось без пострадавших. В данный момент продолжаются восстановительные работы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным спасателей, от прохождения грозового фронта вечером в воскресенье пострадали населенные пункты в Минской области.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)