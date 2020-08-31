Сорванные крыши и упавшие деревья: МЧС рассказало о последствиях непогоды

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Из-за непогоды вечером в воскресенье местами по Минской области отключалось электроснабжение, падали деревья и срывало крыши домов, об этом рассказали в МЧС Беларуси.

Штормовое предупреждение объявили утром в воскресенье на вторую половину дня из-за грозовой активности. Синоптики не ошиблись: ближе к вечеру в Минской области разразилась серьезная гроза, которая оставила после себя определенные разрушения.

Так, по информации МЧС, из-за грозы, сопровождавшейся порывами ветра до 18 метров в секунду на территории Дзержинского, Минского, Пуховичского и Червенского районов оказались повреждены кровли 16 жилых домов.

"Было нарушено электроснабжение 31 населенного пункта и трех молочно-товарных ферм. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, было зафиксировано 72 случая падения деревьев на проезжую часть и частные подворья. В результате падения дерева оказался поврежден один автомобиль. Спасатели выезжали на места ЧП, чтобы распилить и убрать упавшие деревья. К счастью, обошлось без пострадавших. В данный момент продолжаются восстановительные работы.

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