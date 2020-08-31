В Украине пытались подорвать поезд, который вез бензин и дизтопливо из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В Житомирской области Украины подорвали железнодорожные пути, по которым двигался грузовой поезд. В составе — 64 вагона с горюче-смазочными материалами из Беларуси. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Сообщается, что ЧП произошло недалеко от белорусской границы на перегоне «Сокорики-Бехи».

Во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв. В результате повреждено железнодорожное полотно. Жертв нет.

На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.

СБУ ищет свидетелей теракта.