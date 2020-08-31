|
В Украине пытались подорвать поезд, который вез бензин и дизтопливо из Беларуси
Источник материала: Tut.by
В Житомирской области Украины подорвали железнодорожные пути, по которым двигался грузовой поезд. В составе — 64 вагона с горюче-смазочными материалами из Беларуси. Об этом
Сообщается, что ЧП произошло недалеко от белорусской границы на перегоне «Сокорики-Бехи».
Во время движения поезда, который транспортировал из Беларуси 64 вагона с бензином и дизельным топливом, произошел взрыв. В результате повреждено железнодорожное полотно. Жертв нет.
На месте происшествия работает совместная следственно-оперативная группа управлений СБ Украины и Национальной полиции Житомирской области, а также сотрудники взрыво-технической службы.
СБУ ищет свидетелей теракта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что ЧП произошло недалеко от белорусской границы на перегоне «Сокорики-Бехи».
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)