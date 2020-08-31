Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Председатель стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун осужден на 15 суток, сообщил в понедельник Белорусский независимый профсоюз.

Бокун был задержан правоохранителями 31 августа и доставлен в Солигорский РОВД, он стал фигурантом административного дела за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В этот же день над ним состоялся суд.

"Сопредседателю стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолию Бокуну присудили 15 суток административного ареста за участие в несогласованных массовых мероприятиях в Солигорске", – сказали в профсоюзе.

Как ранее сообщал Sputnik, в прошлый понедельник сотрудника солигорского предприятия осудили за участие в несанкционированном митинге. Тогда его оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей). После этого Бокуна отпустили из-под стражи.