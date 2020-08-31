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Председатель стачкома "Беларуськалия" Бокун получил 15 суток

01.09.2020 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Председатель стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун осужден на 15 суток, сообщил в понедельник Белорусский независимый профсоюз.

© Sputnik / Инна Гришук
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Бокун был задержан правоохранителями 31 августа и доставлен в Солигорский РОВД, он стал фигурантом административного дела за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. В этот же день над ним состоялся суд.

"Сопредседателю стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолию Бокуну присудили 15 суток административного ареста за участие в несогласованных массовых мероприятиях в Солигорске", – сказали в профсоюзе.

Как ранее сообщал Sputnik, в прошлый понедельник сотрудника солигорского предприятия осудили за участие в несанкционированном митинге. Тогда его оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей). После этого Бокуна отпустили из-под стражи.

 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сотрудника солигорского предприятия неделю назад судили за участие в несанкционированном митинге – тогда он получил штраф.
 
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