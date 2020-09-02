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Бытовой газ взорвался в многоэтажке Бобруйске, есть пострадавший

02.09.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Взрыв бытового газа произошел в одной из бобруйских многоэтажек, сообщили в среду в Следственном комитете.

Инцидент случился в 23 часа во вторник. Пострадал 54-летний хозяин квартиры, где произошел взрыв: он доставлен в больнице с термическими ожогами лица и тела. Остальные жители подъезда были эвакуированы.

Следователям пока удалось выяснить, что накануне взрыва в милицию поступило сообщение, что хозяин квартиры включил газ и никого не впускает. Экстренные службы выехали на место, однако вскоре произошел взрыв газовоздушной смеси. После чего начался пожар.

"В результате чего были повреждены перекрытие между 1 и 2 этажом, не менее четырех автомобилей, припаркованных рядом с домом, выбиты стекла", - рассказали в СК.

По сведениям МЧС, до прибытия спасателей из дома самостоятельно вышли 87 жильцов, включая 12 детей. Выездной комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение об отселении жильцов одного подъезда (23 человека – в гостинице "Юбилейная", 31 человек у родственников).

Очевидцы рассказали Sputnik, что взрыв был такой силы, что повыбивало окна в подъезде с первого по девятый этаж. Сейчас на месте работают следователи, за работой которых наблюдают жители соседних домов.

"Хлопок прозвучал вечером, у машин на улице включилась сигнализация. Сейчас весь двор засыпан мусором - лежат обломки оконных рам", - сказал очевидец.

Против хозяина квартиры возбудили уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом).

 
Теги: Минск
 
 
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По сведениям очевидцев, удар был такой силы, что повыбивало оконные рамы в подъездах с первого по девятый этаж.
 
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