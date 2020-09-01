В Бобруйске в многоэтажке горит квартира. Предположительно, взорвался газ

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в многоэтажке горит квартира. Предположительно, там взорвался газ, об этом сообщают читатели.



Фото: телеграм-канал Бобруйск Online

ЧП произошло в многоэтажке по улице Лынькова. Во втором подъезде на первом этаже загорелась квартира, перед этим раздался взрыв. В квартире вынесены окна, разрушен один из балконов. Выбиты стекла и в окнах соседних квартир. Также повреждены припаркованные у дома машины.



Фото: телеграм-канал Бобруйск Online

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте происшествия работают спасатели.