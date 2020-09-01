ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бобруйске в многоэтажке горит квартира. Предположительно, взорвался газ

02.09.2020 06:09 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске в многоэтажке горит квартира. Предположительно, там взорвался газ, об этом сообщают читатели.


Фото: телеграм-канал Бобруйск Online

ЧП произошло в многоэтажке по улице Лынькова. Во втором подъезде на первом этаже загорелась квартира, перед этим раздался взрыв. В квартире вынесены окна, разрушен один из балконов. Выбиты стекла и в окнах соседних квартир. Также повреждены припаркованные у дома машины.


Фото: телеграм-канал Бобруйск Online

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте происшествия работают спасатели.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В квартире вынесены окна и балконные перекрытия. Выбиты стекла и в окнах соседних квартир. Также повреждены припаркованные у дома машины.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Минске без воды остались две многоэтажки и 25 частных домов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика