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В Бобруйске в многоэтажке горит квартира. Предположительно, взорвался газ
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске в многоэтажке горит квартира. Предположительно, там взорвался газ, об этом сообщают читатели.
ЧП произошло в многоэтажке по улице Лынькова. Во втором подъезде на первом этаже загорелась квартира, перед этим раздался взрыв. В квартире вынесены окна, разрушен один из балконов. Выбиты стекла и в окнах соседних квартир. Также повреждены припаркованные у дома машины.
Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На месте происшествия работают спасатели.
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В квартире вынесены окна и балконные перекрытия. Выбиты стекла и в окнах соседних квартир. Также повреждены припаркованные у дома машины.
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