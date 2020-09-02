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Верховный суд смягчил приговор по "закрытому" делу медиков

02.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении экс-гендиректора "Белмедтехники" и еще 5 обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, всем им смягчен приговор. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Как ранее сообщалось, в начале мая судом первой инстанции шестерым обвиняемым дела о 620 тысячах долларов, найденных в гараже гендиректора "Белмедтехники" Александра Шарака, были назначены различные сроки наказания ― от 6 с половиной лет колонии до 2 лет "домашней химии". Адвокаты это решение обжаловали в Верховном суде.

К трем обвиняемым применена амнистия ― Александру Шараку, бизнесмену Илье Карповичу и бывшему начальнику отдела реализации "Белмедтехники" Кириллу Кастрицкому сократили на 1 год срок назначенного наказания.

Бизнесмен Александр Юсупов, которому в мае дали два года ограничения свободы без направления в колонию, освобожден от назначенного наказания в виде ограничения свободы частично сроком на 1 год. 

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Бизнесмен Борис Рачинский, который также получил 2 года "домашней химии", освобожден от неотбытой части наказания. Бизнесмен Евгений Волков, который был приговорен к двум годам и шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, также Верховным судом освобожден от неотбытой части наказания.

Приговор Верховного суда вступил в законную силу с момента провозглашения.

Из всех обвиняемых только Шарак и Карпович находились под стражей к моменту начала суда, всем остальным следователи КГБ изменили меру пресечения на домашний арест.

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Теги: Минск
 
 
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