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Верховный суд смягчил приговор по "закрытому" делу медиков
02.09.2020 10:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке в закрытом судебном заседании уголовное дело в отношении экс-гендиректора "Белмедтехники" и еще 5 обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, всем им
© Sputnik / Виктор Толочко
Как ранее сообщалось, в начале мая судом первой инстанции шестерым обвиняемым дела о 620 тысячах долларов, найденных в гараже гендиректора "Белмедтехники" Александра Шарака, были назначены различные сроки наказания ― от 6 с половиной лет колонии до 2 лет "домашней химии". Адвокаты это решение обжаловали в Верховном суде.
К трем обвиняемым применена амнистия ― Александру Шараку, бизнесмену Илье Карповичу и бывшему начальнику отдела реализации "Белмедтехники" Кириллу Кастрицкому сократили на 1 год срок назначенного наказания.
Бизнесмен Александр Юсупов, которому в мае дали два года ограничения свободы без направления в колонию, освобожден от назначенного наказания в виде ограничения свободы частично сроком на 1 год.
© Sputnik / Алексей Сухоруков
Бизнесмен Борис Рачинский, который также получил 2 года "домашней химии", освобожден от неотбытой части наказания. Бизнесмен Евгений Волков, который был приговорен к двум годам и шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, также Верховным судом освобожден от неотбытой части наказания.
Приговор Верховного суда вступил в законную силу с момента провозглашения.
Из всех обвиняемых только Шарак и Карпович находились под стражей к моменту начала суда, всем остальным следователи КГБ изменили меру пресечения на домашний арест.
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