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Журналистов начнут сегодня судить в Минске за участие в акциях

02.09.2020 11:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Суд Октябрьского района столицы рассмотрит в среду административные дела журналистов, которые были задержаны в Минске во время уличной протестной акции, сообщили в суде.

© Sputnik / Виктор Толочко
Мезенцев прокомментировал задержания журналистов в Минске

На минувшей неделе во время уличной акции протеста в столице правоохранители задержали журналистов, часть из которых отпустили после проверки документов и аккредитаций МИД. На некоторых были составлены административные протоколы по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях ("участие в несанкционированном массовом мероприятии").

"В суд сегодня поступили 7 протоколов, время рассмотрения еще не назначено. Но они будут рассмотрены сегодня", - сообщили Sputnik в среду в Октябрьском суде, который располагается в Доме правосудия.  

Как ранее сообщалось, журналисты, которые были задержаны по "административке", провели ночь в ИВС, сегодня их ждет суд.

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси не первый раз задерживают журналистов, освещавших акции протеста в Минске. На минувшей неделе были задержаны десятки сотрудников СМИ: журналисты, фотокорреспонденты, которых доставили в РУВД, проверили документы и отпустили. Позже стало известно, что 18 иностранных журналистов, в том числе граждан России, лишили аккредитации

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Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы не первый раз задерживают сотрудников СМИ, которые работают на уличных протестных акциях в Минске.
 
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