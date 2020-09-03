Белорусского шоумена Дмитрия Кохно осудили на 10 суток ареста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Известному белорусскому ведущему Дмитрию Кохно назначено десять суток административного ареста, сообщили Sputnik в четверг в Первомайском суде Минска.

"Дело Кохно рассмотрено. Ему назначено десять суток административного ареста", – рассказал представитель суда.

По информации собеседника, Дмитрий Кохно нарушил порядок проведения шествия по проспекту Победителей 23 августа. Сам подсудимый признался, что действительно находился в указанном месте, выражая свою гражданскую позицию.

Суд признал телеведущего виновным в "Нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". Напомним, что 2 сентября шоумен было задержан силовиками с оружием около дома, когда выходил из машины.

Ранее в четверг аналогичный приговор был вынесен коллеге Кохно, экс-ведущему "Беларусь 1", актеру и шоумену Денису Дудинскому.

О задержании обоих ведущих стало известно накануне , об этом написали их супруги в соцсетях. В частности, супруга Дудинского Екатерина Раецкая сообщила, что он был задержан в Минске, а затем помещен в ЦИП на Окрестина.

Напомним, и Дудинский, и Кохно ранее высказывались против определенных действий властей в ходе президентской избирательной кампании, а также против насильственных действий, примененных правоохранительными органами к протестующим в Минске. Дудинский также приходил поддержать бастующих у здания Белтелерадиокомпании, Кохно активно комментировал белорусские события в эфире российских медиа.

В дальнейшем оба остались без работы. Дудинский был отстранен от ведения фестиваля "Славянский базар в Витебске", затем ушел с телеканала "Беларусь 1". Кохно, который вел на ОНТ телепередачу "Удача в придачу", также покинул канал.

Читайте также:

В МВД прокомментировали задержание телеведущих Дудинского и Кохно

задержание телеведущих Дудинского и Кохно Молчать невозможно, а говорить страшно : известные люди о постах в соцсетях

: известные люди о постах в соцсетях Суд отправил на доработку дела журналистов , задержанных на акциях протеста