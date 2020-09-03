|
Белорусского шоумена Дмитрия Кохно осудили на 10 суток ареста
03.09.2020 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Известному белорусскому ведущему Дмитрию Кохно назначено десять суток административного ареста, сообщили Sputnik в четверг в Первомайском суде Минска.
"Дело Кохно рассмотрено. Ему назначено десять суток административного ареста", – рассказал представитель суда.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации собеседника, Дмитрий Кохно нарушил порядок проведения шествия по проспекту Победителей 23 августа. Сам подсудимый признался, что действительно находился в указанном месте, выражая свою гражданскую позицию.
Суд признал телеведущего виновным в "Нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий". Напомним, что 2 сентября шоумен было задержан силовиками с оружием около дома, когда выходил из машины.
Ранее в четверг аналогичный приговор был вынесен коллеге Кохно, экс-ведущему "Беларусь 1", актеру и шоумену Денису Дудинскому.
О задержании обоих ведущих стало известно
Напомним, и Дудинский, и Кохно ранее высказывались против определенных действий властей в ходе президентской избирательной кампании, а также против насильственных действий, примененных правоохранительными органами к
В дальнейшем оба остались без работы. Дудинский был
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-телеведущего и популярного шоумена признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)