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Пожилой велосипедист погиб под колесами авто в Волковысском районе
03.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Мужчина-велосипедист погиб в Волковысском районе в результате наезда легкового авто, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.
© Photo : ГАИ Минска
Авария произошла около 07:15 в четверг 3 сентября в деревне Плебановцы.
"По предварительной информации, автомобиль Opel и велосипедист двигались в попутном направлении, 22-летний водитель стал объезжать пенсионера, как вдруг тот внезапно на перекрестке решил повернуть", – сказали в ГАИ.
Велосипедист в ДТП получил травм, несовместимые с жизнью.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.
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Мужчина попал под машину после того, как решил резко свернуть на перекрестке – водитель не успел его объехать.
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