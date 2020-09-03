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Пожилой велосипедист погиб под колесами авто в Волковысском районе

03.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Мужчина-велосипедист погиб в Волковысском районе в результате наезда легкового авто, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

© Photo : ГАИ Минска
Оторвавшееся колесо повредило автобус и две машины в Минске

Авария произошла около 07:15 в четверг 3 сентября в деревне Плебановцы.

"По предварительной информации, автомобиль Opel и велосипедист двигались в попутном направлении, 22-летний водитель стал объезжать пенсионера, как вдруг тот внезапно на перекрестке решил повернуть", – сказали в ГАИ.

Велосипедист в ДТП получил травм, несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина попал под машину после того, как решил резко свернуть на перекрестке – водитель не успел его объехать.
 
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