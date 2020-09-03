Пожилой велосипедист погиб под колесами авто в Волковысском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Мужчина-велосипедист погиб в Волковысском районе в результате наезда легкового авто, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Авария произошла около 07:15 в четверг 3 сентября в деревне Плебановцы.

"По предварительной информации, автомобиль Opel и велосипедист двигались в попутном направлении, 22-летний водитель стал объезжать пенсионера, как вдруг тот внезапно на перекрестке решил повернуть", – сказали в ГАИ.

Велосипедист в ДТП получил травм, несовместимые с жизнью.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.