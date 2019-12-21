Почему распадаются пары после 20-30 лет брака? Психологи озвучили 5 причин поздних разводов

Источник материала: Flytothesky

Слушая истории о супружеских парах, которые отмечали серебряную свадьбу, а затем подали на развод, трудно поверить в происходящее. Ведь они так много пережили вместе, неужели их чувства ничего не значили? Крепкие браки не должны распадаться, это разрушает нашу веру в долгую и счастливую любовь. Увы, статистика беспощадна – за последние десятилетие количество разводов в позднем возрасте увеличилось вдвое, люди больше не хотят сохранять отношения только из уважения к общему прошлому. В чем причина поздних разводов? Почему любящие и проверенные годами пары распадаются после 20-30 лет совместной жизни?





Почему распадаются пары после 20-30 лет брака? Психологи называют 5 причин поздних разводов.

1. Накопление большого числа обид

Казалось бы, с годами отношения проходят проверку временем — влюбленные притираются характерами, формируют общие взгляды, привычки. Но правда в том, что накопленное раздражение тоже никуда не девается – в какой-то момент мелкие недомолвки и обиды переполняет чашу до краев, терпению приходит конец, супруги слишком долго копили в себе недовольство. Жена устает жертвовать своими интересами на благо семьи, муж тоже чувствует себя преданным. Оба припоминают друг другу старые раны, выводят на поверхность то, что долгое время держали внутри. К этому времени меняются их взгляды и потребности, партнеры отдаляются друг от друга, становятся чужими людьми. И если дети выросли – их больше ничего не удерживает вместе. Долг выполнен, можно расходиться!

2. Спад интимной активности

Ни для кого не секрет, что близость с возрастом претерпевает изменения. Сказываются хронические заболевания, возрастные гормональные изменения, стрессы, менопауза. Если оба следят за своим здоровьем – еще можно что-то предпринять, сместив акценты на дружбу, общие интересы. Но если у одного сексуальная активность сохраняется, а у другого падает – начинается взаимное недовольство, поиск приключений на стороне, что и становится причиной разлада. Кстати, первыми под удар попадают пары, у которых интимная близость была единственным клеем, на котором держался союз.

3. Потеря партнерами привлекательности

Типичная ошибка в длительных отношениях — когда муж с женой начинают воспринимать друг друга как должное, перестают стараться и работать над собой. Пропадает флирт, романтика, желание удивлять вторую половинку. Все становится привычным, обыденным, однообразным. Она работает, поддерживает порядок в доме, воспитывает детей. Он работает, ходит с друзьями на рыбалку, а по выходным пьет пиво у телевизора. Они никуда не выбираются вместе, нет никакой смены впечатлений, желания удивлять, быть внимательными по отношению друг к другу. В итоге чувства заходят в тупик, супруги начинают задаваться вопросом: а была ли вообще любовь ? Партнер больше не привлекает ни физически, ни как личность. А все потому, что отношения – это живой организм, в них нужно вкладывать силы, время, энергию. Без внимания брак задыхается…

4. Недовольство семейными ролями

Многие люди, переступая порог 50-ти лет, впервые задумываются о том, что жизнь подходит к концу, а они так ничего и не успели. К женщинам приходит понимание, что все это время они отказывали себе в праве на отдых и карьеру, пытаясь быть незаменимыми для своих детей, мужа, престарелых родителей. Мужчины тоже на многое смотрят другими глазами. Особенно если всю сознательную жизнь они зарабатывали деньги для других, но никто не ценил их усилий, принимая все как должное. Пережитые радости обесцениваются, потери возводятся в абсолют. Решение приходит само собой – нужно разводиться. Зачем отдавать все другим, когда можно пожить для себя?

5. Возрастной кризис

Этот пунктик чаще накрывает мужчин, но может проявиться и у женщин. Что характерно для кризиса середины жизни? Тотальная переоценка ценностей, осознание конечности своей жизни, тоска по молодости, страх отсутствия достижений. В итоге мужчины, прожившие в браке больше 20-ти лет, уходят из семьи, чтобы наверстать упущенное. Они начинают строить отношения с женщинами на 15-20 лет моложе, чтобы продлить свою юность и доказать окружающим, что у них полно пороха в пороховницах. Увы, такие истории редко заканчиваются хеппи-эндом, ведь гормоны утихают, и вскрывается разница поколений – другие потребности, ценности, взгляды на жизнь. Молодые любовники редко мирятся со старением своих половин, их возрастными заболеваниями, спадом жизненной активности… и семьи снова распадаются.

Как сохранить семью и предотвратить разрыв?

Разговаривать друг с другом, решать проблемы по мере их поступления, а не держать все в себе, пока не прорвет плотину. Ну кому от этого будет легче? Поймите, рано или поздно дети вырастут и выпорхнут из семейного гнезда. Тело тоже начнет стареть и увядать… и что тогда у вас останется? Чтобы получать выхлоп из отношений, в них нужно вкладываться, дарить партнеру свою любовь и внимание, стараться быть для него интересными. Заботьтесь о своем теле, развивайтесь как личность, поддерживайте и защищайте друг друга, как бы трудно ни было. Счастье не достается легко, за все приходится платить.

Если чувствуете, что отношения перестали приносить радость, что вы выгораете в роли мужа или жены, не лезьте с придирками ко второй половине, начните с себя. Насколько вы сами себе интересны? Возможно, когда вы зажжете огонь внутри себя, мир вокруг тоже преобразится. Не отдаляйтесь от супруги (супруга), старайтесь чаще что-то делать вместе – отдыхать, готовить, путешествовать, смотреть кино. Чем больше у вас будет общих интересов, тем крепче станут отношения. Насчет интимной близости… в возрасте 50+ она никуда не девается. Убывает количество, зато прибывает качество. Продолжайте дарить партнеру нежность, флиртуйте, прикасайтесь, смейтесь – это здорово пробуждает желание.

И помните, любовь – это процесс. Так будьте в нем целиком!

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:

10 сигналов о том, что мужчина хочет от вас уйти