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Любовный гороскоп на 2020 год для тех, кто одинок

19.12.2019 12:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Жить в любви, гармонии и радости с близким сердцу человеком – не это ли истинное счастье, о котором мечтает каждый? Так вот, заботливая Металлическая Крыса, хозяйка 2020 года, щедро распорядилась своими возможностями и подготовила к следующему году для многих знаков Зодиака успех и процветание в личной жизни. Кому же достанется роль счастливых влюбленных? Загляните в любовный гороскоп 2020!

Любовный гороскоп на 2020 год для тех, кто одинок

Любовный гороскоп 2020: что вас ждет?

Овен

Взять бы разочек этого своенравного упрямца за рога, да встряхнуть хорошенько, чтобы выбились из его головы все глупости. Ведь для любви и счастья у него есть все, но в силу особенностей характера, он часто отталкивает от себя тех, кто мог бы стать для него хорошей партией. Овны, будьте внимательнее в 2020 году. Рядом с вами окажется тот человек, которого вы просто не имеете права потерять!

Телец

Какая там любовь, когда у Тельца в голове столько бизнес планов и идей на предстоящий год. Но ведь не все в жизни меряется достатком? Важно оставить место и для сердечных дел. И, к счастью, Крыса в этот раз хорошенько позаботится о вас. Нужный человек окажется рядом с вами в совершенно неожиданный момент. Не упустите его!

Близнецы

Давненько у вас в жизни не происходило ярких впечатлений и будоражащих эмоций? Ну что, готовьтесь. Скоро в вашей жизни наступит тот самый период головокружительных романов, которые помогут вам разобраться, чего же вы хотите на самом деле от отношений.

Рак

Мечты о дружной семье и крепких отношениях не покидают вашу голову? Расслабьтесь и постарайтесь переключиться на другие важные дела. Любовь в вашу жизнь обязательно придет, как только вы перестанете судорожно ее преследовать. Ведь желания исполняются тогда, когда мы меньше всего о них думаем!

Лев

Казалось бы, уж у кого, а у Льва так точно не должно быть проблем в личной жизни. Но на практике, на самом деле, все не так гладко. Внимание со стороны вроде и есть, но выбирать толком не из кого. Дельный вам совет – перестаньте искать идеального партнера и начните присматриваться к тем, кто смотрит с вами в одну сторону и готов всегда подставить вам свое крепкое плечо.

Дева

О каких отношениях вообще может идти речь, когда этот неустанный трудяга до глубокой ночи погрязает в своих рабочих делах. Милые Девы, перестаньте жить так, как будто вам 16 лет и личная жизнь еще успеет построиться. Начните обращать внимание на тех, кто рядом. Иногда вы просто не замечаете, что тот самый надежный и преданный сидит прямо у вас под носом.

Любовный гороскоп на 2020 год для тех, кто одинок

Весы

Жизнь в поиске совершенства нередко заканчивается одиночеством, не стоит об этом забывать. Да, вы, безусловно, хороши собой и поэтому ищете себе достойного партнера. Но постарайтесь стать чуть более снисходительными к противоположному полу, и тогда вам не составит никакого труда найти своего человека и связаться с ним узами брака.

Скорпион

Быть полегче на поворотах – пожалуй, главная задача для эмоционального Скорпиона в 2020 году. Вам все время кажется, что где-то далеко обитает ваша половинка: спокойная, гибкая, преданная. Да, она существует и, вероятнее всего, находится недалеко от вас. Но имейте в виду, что она не станет терпеть вашу дерзость, поэтому учитесь сдержанности и терпимости, иначе рыбка снова ускользнет из ваших рук.

Стрелец

Охотник по природе, вы кайфуете от самого процесса завоевания любимого человека. Но ведь постоянная гонка за кем-то недосягаемым вряд ли приведет вас к гармонии и стабильности. Пока вы не определитесь с тем, чего действительно хотите от жизни, она будет подкидывать вам мимолетные романы и не тех людей, с которыми хочется проводить свои будни.

Козерог

Много внимания со стороны противоположного пола сулит вам любовный гороскоп в 2020 году. Но в силу своей избирательности вам будет непросто сделать выбор. И не нужно этого делать. Не торопитесь, присматривайтесь. Нужный человек останется рядом с вами, и со временем вы поймете, что он именно тот, о ком вы так долго мечтали.

Водолей

Как истинному любителю вольной жизни, вам хочется и строить отношения, и чтобы партнер давал дышать вам полной грудью и заниматься тем, чем вам хотелось бы. А ведь такой человек очень скоро появится в вашей жизни. Берегите его и не подрывайте его доверие. Иначе второго такого можно уже и не найти.

Рыбы

Предельно осторожными в наступающем году необходимо быть всем, кто рожден под этим знаком Зодиака. Поскольку вы, Рыбки, любвеобильны и доверчивы, искатели приключений могут внезапно ворваться в ваш жизнь, вскружить вам голову, а потом также неожиданно исчезнуть. Будьте избирательны и сразу отсеивайте тех, кто вызывает у вас хоть капельку сомнений.

Текст: Flytothesky.ru

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Жить в любви, гармонии и радости с близким сердцу человеком – не это ли истинное счастье, о котором мечтает каждый? Так вот, заботливая Металлическая Крыса, хозяйка...
 
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