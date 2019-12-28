20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Праздник. Он приходит. На новогодней елке пестрят разноцветные блестящие игрушки и сверкают огни. В воздухе запах мандаринов. В руках чашка согревающего глинтвейна. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя счастливым? Конечно, нужно успеть придумать желание и загадать его в новогоднюю ночь. Пусть у каждого из вас оно обязательно сбудется! Порадуем вас последней в этом году порцией красоты и сами отправимся готовиться к празднику. Волшебства вам в новом году!

1. Башня. Фотограф Nihat Aydın

2. Привет. Фотограф Jerome

3. Соседи. Фотограф Garrick

4. Мокро. Фотограф rob boehle

5. Облачное море. Фотограф Sebastian Płonka

6. Дикая радуга. Фотограф 影叶

7. Горизонт Мадрида. Фотограф Jose Luis Lindo

8. Пеший туризм. Фотограф Hilda Murray

9. Смотрите! Фотограф 青草

10. Горы на фоне. Фотограф Bruno Stadelmann

11. Фея. Фотограф Aleksandr Kurennoi

12. Комфорт. Фотограф JR PhotoArt

13. Люди верхом. Фотограф 沐雨

14. Живописный район. Фотограф 黑马

15. Попался в кадр. Фотограф gasper

16. Швейцария. Фотограф Wolfgang Huschmann

17. Тайный путь. Фотограф Steffen Wenske

18. Сипадан. Фотограф Ray咩咩

19. Кот. Фотограф Felicity Berkleef

20. Закат через арку. Фотограф Jerry Nichols

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