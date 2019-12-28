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20 лучших фотографий недели
29.12.2019 19:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Праздник. Он приходит. На новогодней елке пестрят разноцветные блестящие игрушки и сверкают огни. В воздухе запах мандаринов. В руках чашка согревающего глинтвейна. Что еще нужно, чтобы почувствовать себя счастливым? Конечно, нужно успеть придумать желание и загадать его в новогоднюю ночь. Пусть у каждого из вас оно обязательно сбудется! Порадуем вас последней в этом году порцией красоты и сами отправимся готовиться к празднику. Волшебства вам в новом году!
1. Башня. Фотограф
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