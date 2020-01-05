Факты о московском метро, которые удивят даже коренных москвичей

Источник материала: Flytothesky

Первая линия Московского метрополитена открылась весной 1935, тогда поезд возил пассажиров от станции «Сокольники» до «Парка культуры». Сегодня таких линий насчитывается уже 15, а их общая протяженность превышает 400 км. Интересный факт — из 230 станций 48 включены ЮНЕСКО в списки мирового культурного наследия. Еще бы! Большинство из них представляют собой настоящие произведения искусства, декорированные лучшими витражами, статуями и рельефами, расписанные выдающимися художниками и скульпторами своего времени. Но что еще мы знаем о столичной подземке? Читайте факты о московском метро! (фото в статье: Дэвид Бурдени )





Факты о московском метро, о которых многие не знают

1. О том, чтобы построить подземку в Москве, впервые задумались еще в 1890 году при царствовании Александра III.

Однако дальше бумажных расчетов дело не пошло – помешала Церковь, которая выступала против освоения человеком «греховной преисподней».

2. При строительстве московского метро советские инженеры опирались на опыт англичан.

Они использовали проходческие щиты, чтобы обезопасить рабочих от оползней, полностью скопировали технологию эскалаторов. Подобная тактика позволила ускориться почти в 3 раза, работая стахановскими темпами.

3. Поначалу метро назвали в честь наркома Кагановича, который на тот момент был руководителем Транспортной комиссии и дал личное обещание Сталину улучшить транспортную обстановку в Москве.

Ему также приписывают идею строительства вестибюля станции «Арбатская» в виде многоярусной пятиконечной звезды.

4. В годы Великой Отечественной войны никто не думал останавливать строительство метро, вкладывая все силы в Арбатско-Покровскую, Кольцевую и Замоскворецкую линии.

Проект считали важным, так как он заменял бомбоубежище.

5. По легенде, идея Кольцевой линии пришла в голову Сталину, когда он случайно поставил на карту с планом метрополитена чашку кофе, которая оставила заметный след.

Вождь молниеносно ввел правки в строительство, приказав связать между собой главные железнодорожные вокзалы. В 50-х его идею исполнили – линия заработала.

6. «Маяковская» — первая в мире колонная станция глубокого заложения.

Ее открыли в 1938, и уже тогда она вмещала 50 тыс. человек. Знаменитые колоны оборачивали специальной сталью, изготовленной в самолетной мастерской, а великолепную мозаику выкладывали по эскизам самого А. Дайнеки.





7. «Александровский сад» — самая переименовываемая станция, которая четыре раза меняла свое название.

«Коминтерна», «Воздвиженка», «Калининская». За ней идет «Охотный Ряд», которую переименовывали трижды.

8. Станция «Динамо» стала частью большого ядерного эксперимента.

Именно в ее стенах в 1940 были проведены исследования по делению урана, которые позволили ученым Г. Флерову и К. Петржаку внести свои имена в учебники по ядерной физике.

9. 16 октября 1941 – единственный день в истории московского метро, когда подземка не работала.

Это было связано с приказом о ее затоплении из-за наступления нацистов, но город удалось удержать, так что уничтожение отменили.

10. Московское метро является палеонтологическим музеем.

В его стенах и мраморных колоннах замурованы окаменелости древнейших морских обитателей – различные моллюски, ежи, гастроподы и кораллы, которым насчитывают свыше 300 млн лет. Этому уникальному явлению посвящен сайт «Палеометро», на котором вы можете воочию увидеть самые необычные находки ученых.

11. Чтобы полюбоваться советскими витражами, посетите станцию «Новослободская».

Это настоящее произведение искусства – вестибюль напоминает античный храм, вдоль эскалатора можно увидеть орнамент из рельефной лепнины, ну а сама станция украшена 30 массивными витражами с подсветкой, выполненными в средневековом стиле лучшими советскими художниками. Тут же находится смальтовое панно Павла Корина, посвященное теме мира.

12. Если хотите увидеть подземный бункер – езжайте на станцию «Таганская».

Именно здесь в 1956 было построено секретное сооружение на случай ядерной атаки, которое спустя 40 лет рассекретили и превратили в государственный музей.





13. Самой глубокой станцией метрополитена в Москве является «Парк Победы», глубина которого достигает 84 метра.

В то же самое время она на 21 метр уступает киевской станции «Арсенальная».

14. «Воробьевы горы» — первая станция в мире, построенная на мосту.

Причем ее входы и выходы расположены сразу на двух берегах Москвы-реки, так что расстояние платформы составляет свыше 280 метров. Из-за реконструкции моста станция была закрыта на 19 лет, но с 2002 «Воробьевы горы» — снова популярный маршрут.

15. В 1995 свет увидело произведение итальянских архитекторов Дж. Имбриги и А. Куатрокки – станция «Римская».

Ее отличительная черта – мраморные колонны, великолепный гранитный пол и действующий фонтан, украшенный скульптурами Рема и Ромула.

16. «Пражская» — самая тихая станция метрополитена.

Инженеры объясняют такой феномен облицовкой плитами из «пористого» материала, способного поглощать звук.

17. Самой загруженной станцией до 2013 года считалась «Выхино».

Здесь пассажиропоток был настолько мощным, что люди на других остановках просто не могли попасть в вагоны. Повышенную нагрузку удалось сократить на 17%, продлив линию до «Жулебино».

18. Так как станции «Арбатская» и «Смоленская» во время Второй мировой были серьезно повреждены, наверху приняли решение построить им замену.

В 50-х старую линию снова реставрировали, так и получились две новые станции с одинаковыми названиями.





19. С середины 90-х в метро запрещены урны.

Чтобы препятствовать терроризму.

20. Особый запах метрополитену предает креозот – бесцветное вещество из дегтя.

Им обрабатывают опоры и шпалы, чтобы законсервировать древесину, препятствуя ее гниению.

21. Станция «Каширская», помимо времени отправления поездов, показывает на часах еще и радиоактивный фон в помещении.

22. Так как линии метро часто строятся рядом с водоемами, потопы неизбежны.

Самый страшный случился в 1984 на станции «Каширская». Чтобы восстановить тоннель, пришлось закрыть его на 2 месяца.

23. Московское метро часто мелькает в зарубежных и отечественных фильмах.

Излюбленные локации кинорежиссеров – станция «Маяковская», «Киевская», «Достоевская» и «Площадь Революции».

24. На «Площади Революции» 76 бронзовых скульптур, посвященных фигурам военных, рабочих и крестьян.

Существует поверье, что если потереть нос бронзовой собаки у памятника пограничнику – вытянешь счастливый билет. Возможно, легенду придумали суеверные студенты Бауманки, которая находится рядом.

25. Как в метро поступают новые вагоны?

Они изготавливаются в Мытищах, а потом переправляются по железнодорожным веткам до станций «Сокол» и «Печатники». Главный поставщик столь ценного груза – завод «Метровагонмаш».





26. «Мякинино» — единственная станция подземки за пределами Москвы.

Если быть точнее — в Красногорском районе.

27. Названия станций метро объявляются женским и мужским голосом.

Фокус в том, что первый звучит, когда вы едите от центра к периферии или против часовой стрелки по Кольцевой линии. Второй – ровно наоборот.

28. Если произошел несчастный случай, и вы оказались прямо на железнодорожных путях – прячьтесь в специальное углубление между рельсами.

Бежать обратно к платформе опасно, особенно если слышен гул приближающихся вагонов – рельсы находятся под напряжением и могут здорово вас коротнуть.

29. Чтобы вернуть потерянные в метро вещи – езжайте на станцию «Котельники», прихватив удостоверение.

Здесь в восточном крыле есть склад, который хранит находки в течение 6 месяцев. Работает он ежедневно.

30. В московском метро существует служба, которая оказывает бесплатную помощь

Вы всегда можете подать заявку, чтобы вас встретили и провели.

Надеемся, вы узнали для себя какие-то новые интересные факты о московском метро. Поделитесь открытиями с друзьями!

Текст: Flytothesky.ru

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