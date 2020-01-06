Источник материала: Flytothesky

Чтобы стать родителем интеллектуально развитого и одаренного ребенка, мало быть просто начитанным родителем с широким кругозором. Если опираться на статистику, то оказывается, что чаще всего гении рождаются в определенные периоды года, то есть под конкретными знаками зодиака. Рассмотрим, под какими именно знаками чаще всего рождаются дети-гении.





Под какими знаками зодиака они чаще рождаются дети-гении?

Близнецы

Интеллектуально подкованный малыш-Близнец уже с ранних лет поражает взрослых своей не по возрасту широкой эрудицией. Этот смышленый малый производит особое впечатление на окружающих своей феноменальной памятью и совсем недетской коммуникабельностью. Его интересует все, начиная от содержимого под капотом папиного авто, заканчивая политическими новостями и особенностями строения мозга млекопитающих. Трудно представить, как вся эта информация умещается в его компактной головке. Но очевидно, что с такими способностями этот парень пойдет в жизни далеко.

Скорпион

О том, что перед вами стоит ребенок-гений, вы догадаетесь не сразу. Все дело в том, что излишняя осторожность и скрытность просто не дают этому маленькому мудрецу сразу проявить себя в полной мере. А у него, уж поверьте, наверняка есть чем с вами поделиться и чем удивить. Этот кроха обладает большим запасом жизненных сил и незаурядным интеллектом. Скорпион настолько любознателен, что готов вывернуть свой объект интереса наизнанку. Не удивляйтесь, если одним прекрасным утром ваш малыш предложит вам свою помощь в насущной проблеме, аргументированно объясняя, чем и как он может вам помочь. А он может, даже не сомневайтесь!

Козерог

Глядя на этого маленького «старичка» с взглядом умудренного опытом человека начинаешь чувствовать себя даже как-то неловко. Всегда сосредоточенный и немногословный малыш-Козерог способен часами крутить в руках недавно подаренную игрушку, только бы понять принцип ее работы. И можно не сомневаться, что, в конце концов, он своего добьется. Неисправимый упрямец и прирожденный трудяга, он способен совершать великие дела. Главное не торопить его и позволить развиваться в комфортном для него темпе.

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Водолей

Пока вы играете со своим ребенком в конструктор или в машинки, вероятнее всего, он уже строит далеко идущие планы на то, как он организовывает масштабные проекты по зарождению жизни на другой планете и переселению на нее землян. И, как ни парадоксально, это вовсе не глупые детские мечты. Ребенок-Водолей действительно развит не по годам. Он открыт для всего нового и неизведанного. Поэтому его мало интересуют насущные бытовые моменты. Он с детства устремлен в будущее и точно знает, что сделать для того, чтобы жизнь человечества стала лучше.

Рыбы

Заложенный еще в утробе матери в ребенка знака Рыбы творческий потенциал позволяет ему широко мыслить, фантазировать и докапываться до сути в любых вопросах. Он не всегда внимателен. Иногда рассеян. Но подаренная звездами обостренная интуиция позволяет ему хорошо разбираться в людях и делать удивительно точные прогнозы на любые предстоящие события. А для того чтобы этот малыш достиг в жизни высоких результатов, рядом с ним должен быть надежный спутник, который сумеет реализовать все фантастические замыслы и идеи этого одаренного глубоководного мечтателя.

Текст: Flytothesky.ru

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