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Дети-гении. Под какими знаками зодиака они чаще рождаются?
07.01.2020 18:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Чтобы стать родителем интеллектуально развитого и одаренного ребенка, мало быть просто начитанным родителем с широким кругозором. Если опираться на статистику, то оказывается, что чаще всего гении рождаются в определенные периоды года, то есть под конкретными знаками зодиака. Рассмотрим, под какими именно знаками чаще всего рождаются дети-гении.
Под какими знаками зодиака они чаще рождаются дети-гении?
Близнецы
Интеллектуально подкованный малыш-Близнец уже с ранних лет поражает взрослых своей не по возрасту широкой эрудицией. Этот смышленый малый производит особое впечатление на окружающих своей феноменальной памятью и совсем недетской коммуникабельностью. Его интересует все, начиная от содержимого под капотом папиного авто, заканчивая политическими новостями и особенностями строения мозга млекопитающих. Трудно представить, как вся эта информация умещается в его компактной головке. Но очевидно, что с такими способностями этот парень пойдет в жизни далеко.
Скорпион
О том, что перед вами стоит ребенок-гений, вы догадаетесь не сразу. Все дело в том, что излишняя осторожность и
Козерог
Глядя на этого маленького «старичка» с взглядом умудренного опытом человека начинаешь чувствовать себя даже как-то неловко. Всегда сосредоточенный и немногословный малыш-Козерог способен часами крутить в руках недавно подаренную игрушку, только бы понять принцип ее работы. И можно не сомневаться, что, в конце концов, он своего добьется. Неисправимый упрямец и прирожденный трудяга, он способен совершать великие дела. Главное не торопить его и позволить развиваться в комфортном для него темпе.
Водолей
Пока вы играете со своим ребенком в конструктор или в машинки, вероятнее всего, он уже строит далеко идущие планы на то, как он организовывает масштабные проекты по зарождению жизни на другой планете и переселению на нее землян. И, как ни парадоксально, это вовсе не глупые детские мечты. Ребенок-Водолей действительно развит не по годам. Он открыт для всего нового и неизведанного. Поэтому его мало интересуют насущные бытовые моменты. Он с детства устремлен в будущее и точно знает, что сделать для того, чтобы жизнь человечества стала лучше.
Рыбы
Заложенный еще в утробе матери в ребенка знака Рыбы творческий потенциал позволяет ему широко мыслить, фантазировать и докапываться до сути в любых вопросах. Он не всегда внимателен. Иногда рассеян. Но подаренная звездами обостренная
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Чтобы стать родителем интеллектуально развитого и одаренного ребенка, мало быть просто начитанным родителем с широким кругозором. Если опираться на статистику,...
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