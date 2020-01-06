ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дети-гении. Под какими знаками зодиака они чаще рождаются?

07.01.2020 18:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Чтобы стать родителем интеллектуально развитого и одаренного ребенка, мало быть просто начитанным родителем с широким кругозором. Если опираться на статистику, то оказывается, что чаще всего гении рождаются в определенные периоды года, то есть под конкретными знаками зодиака. Рассмотрим, под какими именно знаками чаще всего рождаются дети-гении.

Дети-гении. Под какими знаками зодиака они чаще рождаются?

Под какими знаками зодиака они чаще рождаются дети-гении?

Близнецы

Интеллектуально подкованный малыш-Близнец уже с ранних лет поражает взрослых своей не по возрасту широкой эрудицией. Этот смышленый малый производит особое впечатление на окружающих своей феноменальной памятью и совсем недетской коммуникабельностью. Его интересует все, начиная от содержимого под капотом папиного авто, заканчивая политическими новостями и особенностями строения мозга млекопитающих. Трудно представить, как вся эта информация умещается в его компактной головке. Но очевидно, что с такими способностями этот парень пойдет в жизни далеко.

Скорпион

О том, что перед вами стоит ребенок-гений, вы догадаетесь не сразу. Все дело в том, что излишняя осторожность и скрытность просто не дают этому маленькому мудрецу сразу проявить себя в полной мере. А у него, уж поверьте, наверняка есть чем с вами поделиться и чем удивить. Этот кроха обладает большим запасом жизненных сил и незаурядным интеллектом. Скорпион настолько любознателен, что готов вывернуть свой объект интереса наизнанку. Не удивляйтесь, если одним прекрасным утром ваш малыш предложит вам свою помощь в насущной проблеме, аргументированно объясняя, чем и как он может вам помочь. А он может, даже не сомневайтесь!

Козерог

Глядя на этого маленького «старичка» с взглядом умудренного опытом человека начинаешь чувствовать себя даже как-то неловко. Всегда сосредоточенный и немногословный малыш-Козерог способен часами крутить в руках недавно подаренную игрушку, только бы понять принцип ее работы. И можно не сомневаться, что, в конце концов, он своего добьется. Неисправимый упрямец и прирожденный трудяга, он способен совершать великие дела. Главное не торопить его и позволить развиваться в комфортном для него темпе.

Смотрите также на YouTubeЛюбовный Треугольник. Как убрать соперницу

Водолей

Пока вы играете со своим ребенком в конструктор или в машинки, вероятнее всего, он уже строит далеко идущие планы на то, как он организовывает масштабные проекты по зарождению жизни на другой планете и переселению на нее землян. И, как ни парадоксально, это вовсе не глупые детские мечты. Ребенок-Водолей действительно развит не по годам. Он открыт для всего нового и неизведанного. Поэтому его мало интересуют насущные бытовые моменты. Он с детства устремлен в будущее и точно знает, что сделать для того, чтобы жизнь человечества стала лучше.

Рыбы

Заложенный еще в утробе матери в ребенка знака Рыбы творческий потенциал позволяет ему широко мыслить, фантазировать и докапываться до сути в любых вопросах. Он не всегда внимателен. Иногда рассеян. Но подаренная звездами обостренная интуиция позволяет ему хорошо разбираться в людях и делать удивительно точные прогнозы на любые предстоящие события. А для того чтобы этот малыш достиг в жизни высоких результатов, рядом с ним должен быть надежный спутник, который сумеет реализовать все фантастические замыслы и идеи этого одаренного глубоководного мечтателя.

Текст: Flytothesky.ru

Читайте также:
7 ошибок в воспитании, о которых жалеют родители со стажем

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы стать родителем интеллектуально развитого и одаренного ребенка, мало быть просто начитанным родителем с широким кругозором. Если опираться на статистику,...
 
Новости дня
Новости
 
Факты о московском метро, которые удивят даже коренных москвичей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика