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8 признаков, что вы имеете дело с манипулятором

11.01.2020 13:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Когда мы влюбляемся, все вокруг видится в розовом свете – мы не воспринимаем колких насмешек, попыток контроля и обесценивания наших потребностей. Кажется, это просто игра, мы с готовностью прощаем партнеру его несовершенство, принимаем его тараканов, машем рукой на ошибки. И только спустя годы, когда флер любви рассеивается, перед глазами разворачивается реальная картинка. Оказывается, как бы мы ни старались в отношениях, манипулятору всегда будет мало денег, заботы, внимания, любви. Постепенно такой человек начнет покушаться на самое дорогое. Интересы и желания, уверенность в себе, здоровье. Как не попасться на удочку манипуляторов, вовремя распознав опасные симптомы?

8 признаков, что вы имеете дело с манипулятором

8 признаков, что вы имеете дело с манипулятором

1. Отсутствие эмпатии

Такие люди прежде всего заботятся о собственных интересах и потребностях, им сложно поставить себя на место другого, проникнуться сопереживанием. Если вы решите поделиться с ними своими тревогами, скорее всего, вас встретит пустой скучающий взгляд. Манипуляторы не понимают чужих волнений, для них это пустое сотрясание воздуха: «Хватит ныть, мне было хуже!» «Нашел причину для злости. Вот у меня в свое время…» Предполагается, что ваши переживания и в подметки не годятся тем чувствам, которые испытывают они.

2. Перекладывание ответственности

Даже не найдетесь, манипуляторы никогда не признают своей вины. Так работает их психика: «Я д’Артаньян, а все вокруг простофили!» Если в их жизни случаются неприятности, то всегда по чужой вине. Подставил начальник, взыграли эмоции, подвел ретроградный Меркурий (а не собственная глупость и лень). Хороший маркер – рассказы о бывших любовниках, где они всегда оказываются невинными овечками в руках у настоящих чудовищ. В отношениях с такими людьми придется оправдываться за то, чего вы не совершали, вас объявят причиной всех жизненных неудач, а вдогонку накидают мешок комплексов и обид.

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3. Лицемерие

Они часто руководствуются двойной моралью. Им можно жить не по правилам, совершать ошибки, изменять, лгать, ведь они простые люди и по-своему неидеальны. Но со своих близких манипуляторы спрашивают по двойному тарифу и не прощают никаких слабостей. «Какая разница, что я говорила. К тебе это не относится!» «Мне можно изменять, я полигамный самец, а ты моя жена». «Да, я курю, но тебе нельзя». Выходит, манипуляторы всегда находят себе оправдания, но другим ошибок не прощают.

4. Газлайтинг

Этих людей можно назвать настоящими виртуозами по части перекручивания фактов и контекста. Они умеют любую ситуацию вывернуть в свою пользу, заставив жертву сомневаться в себе и собственной адекватности: «Ты выдумываешь, этого никогда не было!» «Милый, ты неправильно меня понял, я имела в виду другое…» Цель – сбить партнера с толку, запудрить ему мозги, чтобы он перестал доверять собственным глазам, инстинктам и ощущениям. Единственный способ не угодить в ловушку – искать поддержку со стороны. Расскажите о случившемся друзьям или близким, спросите, что они думают? Если большинство окажется на вашей стороне, значит, сумасшедший здесь не вы, вас красиво водят за нос.

8 признаков, что вы имеете дело с манипулятором

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5. Игра в молчанку

Кроме всего вышеперечисленного, манипуляторы обожают держать своих партнеров в неведении. Это прекрасный способ контроля. Мол, ты провинился, но я не скажу, где ты ошибся, когда и почему. Догадывайся сам. И любящий человек пойдет на поводу – будет выслуживаться, вилять хвостиком, вымаливать прощение, пока до него не дойдет, что он играет в одни ворота. Молчание – прекрасный способ добиться внимания, денег и подарков. А все потому, что сами по себе такие люди ничего не могут дать в отношениях, им нужно унизить ближнего, чтобы возвыситься на его фоне и ощутить свою значимость.

6. Злопамятность

Если вы думаете, что давно искупили свои грехи, вы снова ошибаетесь. Такие люди не прощают ошибок. Они хранят воспоминания о чужих неудачах, как козырь в рукаве, чтобы при любом удобном случае достать и помахать этим у вас перед носом. Манипуляторы часто помнят нелицеприятные события до мельчайших подробностей, даже если вы сто раз просили прощения и тысячу раз покрыли свои долги. Вас будут снова и снова попрекать прошлым, смакуя ваше унижение во всех подробностях, потому что это удобно – раздувать ваше чувство вины, чтобы дергать за ниточки.

7. Энергетический вампиризм

Еще один важный симптом, который не стоит игнорировать в отношениях – ваше самочувствие в присутствии партнера. Иногда кажется, что нет объективных причин для злости — о вас заботятся, любят, переживают… но что-то внутри неприятно сжимает горло. После общения с манипуляторами падает настроение, самооценка, пропадает желание жить и творить. Будто такой человек питается вашей энергией, подавляет вас на бессознательном уровне. Скорее всего, чувства не подводят, нужно срочно разрывать связь, если не хотите оказаться на дне.

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8. Плетение интриг

Люди этого типа обожают действовать через третьих лиц, профессионально сталкивая лбами бывших друзей и любовников, но при этом оставаясь в сторонке. Например, они легко могут оболгать ваших близких, заставить порвать с ними контакты раз и навсегда. Для них не составит труда выставить родную мать в неприглядном свете. Скрыть какой-то позорный поступок. Надавить на больное место чужими руками. И вы всегда будете узнавать об этом по чистой случайности, до конца не веря в происходящее. А стоило бы, особенно если вы оказались в социальной изоляции и рассорились со всеми близкими после знакомства с этим человеком.

Будьте бдительны. Манипуляторы легко втираются в доверие. Учитесь читать чужие намерения между строк, прислушивайтесь к своему сердцу или интуиции. Теперь вы знаете, на что следует обратить особое внимание.

Текст: Flytothesky.ru

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Теги: знакомства
 
 
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Когда мы влюбляемся, все вокруг видится в розовом свете – мы не воспринимаем колких насмешек, попыток контроля и обесценивания наших потребностей. Кажется, это...
 
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