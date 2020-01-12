ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 лучших фотографий недели

12.01.2020 23:23 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Что мешает людям видеть не только то, что они хотят видеть, а расширить границы возможного? Попытайтесь сделать это и попробуйте рассмотреть на фотографиях авторскую задумку. Углубитесь в изображение, проникнитесь атмосферой снимков, цветами и оттенками, явлениями и событиями, запечатлёнными на них. Смотрите 20 лучших фото прошедшей праздничной недели!

1. Прекрасная Грузия. Фотограф Artur Pirant

2. Природа. Фотограф Danilo Varriano

3. Равновесие. Фотограф Sanger Shekhzade

4. Горный город. Фотограф 亚明

5. Корабельная песня. Фотограф 張存興 Zhang cunxing

6. Венеция. Фотограф Giuseppe Pino

7. Опасность. Фотограф Roger Hill

8. Коридор. Фотограф Benny bulke

9. Поцелуй. Фотограф janeteguttierrez

10. Железнодорожный вокзал Цюриха. Фотограф Kannappan sivakumar

11. Аллеи ночью. Фотограф CHAPA | 蒋小翼

12. В конце рабочего дня. Фотограф Anura Silva

13. Путешествие. Фотограф Woosra Kim

14. Раннее утро. Фотограф Jo Seok Seo

15. Молодой белоголовый орел. Фотограф Geoff Smith

16. Скульптура природы. Фотограф Yongcheng Li

17. В лесу. Фотограф Alexander Schitschka

18. Одуванчик. Фотограф Pascal ROQUES

19. Екатерина. Фотограф A Strelkovv

20. Ночь Циндао. Фотограф 暖阳

Смотрите также:
20 лучших фотографий предыдущей недели

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что мешает людям видеть не только то, что они хотят видеть, а расширить границы возможного? Попытайтесь сделать это и попробуйте рассмотреть на фотографиях...
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика