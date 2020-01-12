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20 лучших фотографий недели
12.01.2020 23:23 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Что мешает людям видеть не только то, что они хотят видеть, а расширить границы возможного? Попытайтесь сделать это и попробуйте рассмотреть на фотографиях авторскую задумку. Углубитесь в изображение, проникнитесь атмосферой снимков, цветами и оттенками, явлениями и событиями, запечатлёнными на них. Смотрите 20 лучших фото прошедшей праздничной недели!
1. Прекрасная Грузия. Фотограф
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