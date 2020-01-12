20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Что мешает людям видеть не только то, что они хотят видеть, а расширить границы возможного? Попытайтесь сделать это и попробуйте рассмотреть на фотографиях авторскую задумку. Углубитесь в изображение, проникнитесь атмосферой снимков, цветами и оттенками, явлениями и событиями, запечатлёнными на них. Смотрите 20 лучших фото прошедшей праздничной недели!

1. Прекрасная Грузия. Фотограф Artur Pirant

2. Природа. Фотограф Danilo Varriano

3. Равновесие. Фотограф Sanger Shekhzade

4. Горный город. Фотограф 亚明

5. Корабельная песня. Фотограф 張存興 Zhang cunxing

6. Венеция. Фотограф Giuseppe Pino

7. Опасность. Фотограф Roger Hill

8. Коридор. Фотограф Benny bulke

9. Поцелуй. Фотограф janeteguttierrez

10. Железнодорожный вокзал Цюриха. Фотограф Kannappan sivakumar

11. Аллеи ночью. Фотограф CHAPA | 蒋小翼

12. В конце рабочего дня. Фотограф Anura Silva

13. Путешествие. Фотограф Woosra Kim

14. Раннее утро. Фотограф Jo Seok Seo

15. Молодой белоголовый орел. Фотограф Geoff Smith

16. Скульптура природы. Фотограф Yongcheng Li

17. В лесу. Фотограф Alexander Schitschka

18. Одуванчик. Фотограф Pascal ROQUES

19. Екатерина. Фотограф A Strelkovv

20. Ночь Циндао. Фотограф 暖阳

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