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20 лучших фотографий недели
20.01.2020 00:24 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Искусство фотографии подобно очень тонкому мастерству. Фотографы шлифуют свои произведения как алмазы, чтобы они стали великолепными, блестящими, не похожими друг на друга. Профессионалы делают такие редкие кадры, которые становятся настоящими объектами искусства. А что вы скажете об этих снимках? Смотрите внимательнее на 20 лучших фотографий недели.
1. К весне. Фотограф
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