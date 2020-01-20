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20 лучших фотографий недели

20.01.2020 00:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Искусство фотографии подобно очень тонкому мастерству. Фотографы шлифуют свои произведения как алмазы, чтобы они стали великолепными, блестящими, не похожими друг на друга. Профессионалы делают такие редкие кадры, которые становятся настоящими объектами искусства. А что вы скажете об этих снимках? Смотрите внимательнее на 20 лучших фотографий недели.

1. К весне. Фотограф bingo

2. Выпас скота. Фотограф 听雨

3. Человек. Фотограф Lukas Furlan

4. Привет. Фотограф 妞妞爹（八斤半他姥爷）

5. Зимняя рыбалка. Фотограф 冬钓

6. Солнечный свет. Фотограф 光明

7. Оглядывается назад. Фотограф 不会飞

8. Волшебный город. Фотограф 小巴&光绘

9. Утро в Анси. Фотограф А Б

10. Этажи. Фотограф Eckhard Kroeger

11. Большой старый дом. Фотограф EMANUELE CALEFFI

12. Тишина. Фотограф 玉小玉之炸毛浮绿任性少女

13. Манхеттен. Фотограф Dariusz Chelstowski

14. После дождя. Фотограф David Requejo

15. За деревьями. Фотограф Roman Kamiński

16. Вдохновляющие моменты. Фотограф Chérif Benabid

17. Храм посреди гор Чжанцзяцзе. Фотограф PhotoliFox

18. Осень в горах. Фотограф Ladislav Tiles

19. Перекресток. Фотограф Stéphane Sélo

20. Пара. Фотограф 悟溪鱼

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Искусство фотографии подобно очень тонкому мастерству. Фотографы шлифуют свои произведения как алмазы, чтобы они стали великолепными, блестящими, не похожими...
 
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