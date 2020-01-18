Как знаки зодиака ведут себя на собеседовании?

Источник материала: Flytothesky

Приходя на собеседование, каждый человек испытывает определенные внутренние ощущения. Одни напряжены, у других проскакивает тревожность, а третьи смелы и уверенны в себе как никогда. Давайте рассмотрим собеседование с точки зрения астрологии и разберемся, как знаки зодиака переживают этот особенный день.





Овен

Вообще, Овен не частый гость на собеседованиях. Точнее на них он чаще занимает кресло работодателя. Но если ему придется оказаться на месте соискателя, то поведет он себя так, как будто выбирает он, а не его. Природная самоуверенность и желание всегда быть первым хорошо помогают Овну затушить в себе какое-либо волнение.

Телец

По мнению последовательного Тельца, волнение проявляется тогда, когда человек не готов к происходящему и не уверен в своих силах. А неготовность и Телец – понятия несовместимые. На собеседовании Телец следует своему четко выверенному плану. В большинстве случаев это приводит его к ожидаемому результату.

Близнецы

«Будь, что будет!», — обычно с такими мыслями люди знака Близнецы отправляются на первую встречу с работодателем. А мысли о том, что у них состоится новое знакомство и увлекательная беседа вызывают у Близнецов скорее приятное предвкушение, нежели страх. Коммуникабельные и любознательные они оставляют после общения с собой приятное послевкусие.

Рак

Робкий и порой немногословный Рак на собеседовании нередко походит на школьника. Неподдельные эмоции и страх «провала» порой не дают ему сосредоточиться на главном и проявить себя в полной мере. А ведь за восприимчивым Раком нередко скрывается толковый специалист своего дела. Главное — суметь рассмотреть его навыки за полными тревоги глазами.

Лев

«Всем разойтись, царь идет!». Лев подобно самоуверенному Овну приходит на собеседование не столько, чтобы себя показать, сколько посмотреть, с кем и в каких условиях ему доведется работать. А волнение, на его взгляд, в этом деле ни к чему. Не получится с этой компанией, найдет другую. Такой ценный кадр без работы точно не останется!

Дева

Волноваться накануне важных мероприятий Дева умеет. Но старается делать это заранее, чтобы в ответственный день не отвлекаться на эмоции и зарекомендовать себя как собранного, ответственного и исполнительного работника. И это у нее здорово получается!

Весы

Если постоянно сомневающиеся Весы все-таки дойдут до собеседования, можно считать, что уже полдела сделано. И что-что, а уж общаться они умеют. Произвести впечатление на работодателя для них не проблема, главное убедить себя в том, что это именно та работа, о которой они мечтали.

Скорпион

А вот для Скорпиона встреча с работодателем – это своего рода поединок. В нем он непременно должен одержать победу. В отличие от своих зодиакальных собратьев Скорпион обычно не отвечает на каверзные вопросы, а задает их сам. Поэтому тут еще вопрос, кому придется готовиться к собеседованию. Скорпиону или принимающей его на работу стороне.

Стрелец

Для этого удалого любителя драйва собеседование – это в каком-то смысле азартное приключение, участие в котором ему доставляет особое удовольствие. Изящные шуточки и нотки неформального общения всегда проскакивают во время деловой встречи с этим остряком.

Козерог

Структурированная беседа, все вопросы и ответы по полочкам – такой он, высокоорганизованный Козерог. Для него большое значение имеет первая встреча с работодателем. Поэтому готовится он к ней тщательно и заблаговременно. Волнение и паника ему чужды, поскольку он всегда знает, на что идет и что для этого необходимо сделать.

Водолей

Обладатель этого знака не привык заморачиваться на мелочах и придавать эмоциональную окраску различным происшествиям. Поэтому собеседование он, как правило, воспринимает, как обыкновенную встречу со своим единомышленником или как переговоры с партнером. К слову, такой подход обычно дает ему положительные результаты от коммуникаций со всеми, с кем ему приходится общаться.

Рыбы

Настроение представителей этого знака зодиака так переменчиво! Порой сложно предугадать, как они поведут себя в очередной раз. И если вчера они отправлялись на встречу с работодателем в спокойном расположении духа, то уже сегодня они могут начать паниковать на пустом месте и с дрожью в коленках молить о том, чтобы мероприятие перенесли на другой день.

Текст: Flytothesky.ru

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