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Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в зарубежной литературе?
21.01.2020 10:42 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Зарубежная литература пестрит разнообразными сюжетами и характерами героев. У каждого произведения свой неповторимый стиль, у каждого автора особенный слог и почерк. Поэтому просто невозможно не найти среди всей зарубежной литературы хотя бы одно произведение, которое поглотит и заставить перелистывать страницу за страницей. А много ли книг вы успели прочесть? Итак, давайте проверим, насколько близка вам зарубежная литература и сколько произведений у вас на слуху.
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Зарубежная литература пестрит разнообразными сюжетами и характерами героев. У каждого произведения свой неповторимый стиль, у каждого автора особенный слог и...
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