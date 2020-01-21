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Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в зарубежной литературе?

21.01.2020 10:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в зарубежной литературе?

Зарубежная литература пестрит разнообразными сюжетами и характерами героев. У каждого произведения свой неповторимый стиль, у каждого автора особенный слог и почерк. Поэтому просто невозможно не найти среди всей зарубежной литературы хотя бы одно произведение, которое поглотит и заставить перелистывать страницу за страницей. А много ли книг вы успели прочесть? Итак, давайте проверим, насколько близка вам зарубежная литература и сколько произведений у вас на слуху.

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Если бы вы были книгой, то какой?

 
 
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Зарубежная литература пестрит разнообразными сюжетами и характерами героев. У каждого произведения свой неповторимый стиль, у каждого автора особенный слог и...
 
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