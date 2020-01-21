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6 знаков зодиака, от которых не знаешь, чего ожидать
21.01.2020 12:53 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Человек-загадка всегда привлекает к себе повышенное внимание. С одной стороны, он интересен и нетривиален. Никогда не знаешь, чего от него ожидать в следующую минуту. Но есть и обратная сторона медали. Непредсказуемые люди порой не на шутку пугают своими внезапными переменами в настроении, желаниях и поведении. По статистике, такие уникальные люди рождаются под определенными знаками зодиака. Под какими именно? Сейчас разберемся.
Близнецы
Сегодня они веселы и активны, игривы и настроены на большие перемены в своей жизни. Но с наступлением нового дня вся их задорность и жизнерадостность куда-то испаряются чудеснейшим образом. На смену улыбчивым и зажигательным активистам, какими были Близнецы еще вчера, приходят противоречивые ребята, которым хочется ничего не делать и никого не слушать. Так что, прежде чем восторгаться рассказами и далеко идущими планами Близнецов, понаблюдайте за ними со стороны. Эти непредсказуемые люди – великолепные собеседники и прирожденные интеллектуалы и изобретатели. Но их переменчивое
Рак
Являясь натурой тонкой и глубоко восприимчивой, Рак может вести себя абсолютно непредсказуемо в некоторых жизненных ситуациях. Прежде всего, это остро ощущается во время стрессовых и непредвиденных ситуаций. Как правило, Рак осторожен и даже труслив. Поэтому смелых решений и отважных шагов от него редко ожидают. Но его непредсказуемость заключается как раз в том, что в кризисный момент Рак неожиданно для всех может проявить небывалую смелость, что для его окружения становится полным нонсенсом.
Скорпион
Этот мастер маскировок и неожиданных эмоциональных всплесков настолько непредсказуем, что даже близким людям редко удается угадать ход его мыслей и поступков. Можно жить вместе со Скорпионом под одной крышей и в один прекрасный день узнать, что он, оказывается, уже полгода посещает уроки восточных единоборств или занимается
Стрелец
Мистер непредсказуемость – пожалуй, это второе имя неугомонного Стрельца. Он до такой степени не переваривает рутину и однообразие, что проживать одинаковую жизнь каждый день было бы слишком банально для его непоседливой натуры. Но в отличие от того же Скорпиона, ход мыслей Стрельца хотя бы можно предугадать. Он обожает
Водолей
Самые непредсказуемые люди затаились и среди уникальных Водолеев. Они до такой степени внезапны, что порой сами не знают, чего ожидать от самих себя. Водолей новатор, первооткрыватель и идейный вдохновитель. Ему настолько интересно все, что его окружает, что он то и дело старается изучать что-нибудь новое. Пробовать то, чего никогда не делал. Посещать места, которые мало кто посещал. Жить бок о бок с Водолеем сможет лишь такой же неординарный и легкий на подъем индивид. Консерваторам рядом с ним находиться очень непросто.
Рыбы
Загадочные и тонущие в своих мечтах Рыбы привыкли жить в соответствии со своими
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Человек-загадка всегда привлекает к себе повышенное внимание. С одной стороны, он интересен и нетривиален. Никогда не знаешь, чего от него ожидать в следующую...
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