6 знаков зодиака, от которых не знаешь, чего ожидать

Источник материала: Flytothesky

Человек-загадка всегда привлекает к себе повышенное внимание. С одной стороны, он интересен и нетривиален. Никогда не знаешь, чего от него ожидать в следующую минуту. Но есть и обратная сторона медали. Непредсказуемые люди порой не на шутку пугают своими внезапными переменами в настроении, желаниях и поведении. По статистике, такие уникальные люди рождаются под определенными знаками зодиака. Под какими именно? Сейчас разберемся.





Близнецы

Сегодня они веселы и активны, игривы и настроены на большие перемены в своей жизни. Но с наступлением нового дня вся их задорность и жизнерадостность куда-то испаряются чудеснейшим образом. На смену улыбчивым и зажигательным активистам, какими были Близнецы еще вчера, приходят противоречивые ребята, которым хочется ничего не делать и никого не слушать. Так что, прежде чем восторгаться рассказами и далеко идущими планами Близнецов, понаблюдайте за ними со стороны. Эти непредсказуемые люди – великолепные собеседники и прирожденные интеллектуалы и изобретатели. Но их переменчивое настроение часто становится помехой на пути к большим открытиям.

Рак

Являясь натурой тонкой и глубоко восприимчивой, Рак может вести себя абсолютно непредсказуемо в некоторых жизненных ситуациях. Прежде всего, это остро ощущается во время стрессовых и непредвиденных ситуаций. Как правило, Рак осторожен и даже труслив. Поэтому смелых решений и отважных шагов от него редко ожидают. Но его непредсказуемость заключается как раз в том, что в кризисный момент Рак неожиданно для всех может проявить небывалую смелость, что для его окружения становится полным нонсенсом.





Скорпион

Этот мастер маскировок и неожиданных эмоциональных всплесков настолько непредсказуем, что даже близким людям редко удается угадать ход его мыслей и поступков. Можно жить вместе со Скорпионом под одной крышей и в один прекрасный день узнать, что он, оказывается, уже полгода посещает уроки восточных единоборств или занимается йогой ранним утром, пока все спят. От этого конспиратора, на самом деле, можно ожидать чего угодно. Непредсказуемые люди знака Скорпион по-настоящему удивляют и даже восхищают людей.

Стрелец

Мистер непредсказуемость – пожалуй, это второе имя неугомонного Стрельца. Он до такой степени не переваривает рутину и однообразие, что проживать одинаковую жизнь каждый день было бы слишком банально для его непоседливой натуры. Но в отличие от того же Скорпиона, ход мыслей Стрельца хотя бы можно предугадать. Он обожает путешествия и коллективные мероприятия, поэтому со временем его внезапные недельные отлучки из дома и незапланированные поездки в другие страны уже не так ошарашивают его близкое окружение и становятся привычным занятием.





Водолей

Самые непредсказуемые люди затаились и среди уникальных Водолеев. Они до такой степени внезапны, что порой сами не знают, чего ожидать от самих себя. Водолей новатор, первооткрыватель и идейный вдохновитель. Ему настолько интересно все, что его окружает, что он то и дело старается изучать что-нибудь новое. Пробовать то, чего никогда не делал. Посещать места, которые мало кто посещал. Жить бок о бок с Водолеем сможет лишь такой же неординарный и легкий на подъем индивид. Консерваторам рядом с ним находиться очень непросто.

Рыбы

Загадочные и тонущие в своих мечтах Рыбы привыкли жить в соответствии со своими желаниями и настроением. И если сегодня душа требует поездки за город и отдыха на гамаке, то нет смысла тратить свое драгоценное время на прозябание в душном офисе. Рыбы – нестабильные и непредсказуемые люди. Это пугает и в то же время притягивает к ним окружающих. Они, с одной стороны, милосердны и податливы, а с другой – резки и непоколебимы. Про жизнь с ними часто говорят «жить, как на пороховой бочке». На это не каждый решится. Но тот, кто все-таки отважится на это, испытает в жизни всю палитру эмоций, которые способны вызвать только неординарные и фантастические люди знака Рыбы.

Текст: Flytothesky.ru

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