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Тест: Какой цвет сильно влияет на ваше сознание?

31.01.2020 10:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какой цвет сильно влияет на ваше сознание?

У каждого цвета есть своя волна и энергетика. Поэтому цвета и оттенки так сильно влияют на жизнь. От них зависит больше, чем вам кажется: настроение, работоспособность, выбор, даже успех. Не зря же крупные компании так тщательно разрабатывают логотипы. Ведь от цветового решения зависит, станет ли бренд узнаваемым и популярным. Но давайте вернемся к нам, обычным людям. Каково влияние определенного цвета на вашу жизнь? Сегодняшний тест проанализирует ваши ответы и поможет ответить на этот вопрос.

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У каждого цвета есть своя волна и энергетика. Поэтому цвета и оттенки так сильно влияют на жизнь. От них зависит больше, чем вам кажется: настроение,...
 
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