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20 лучших фотографий недели
02.02.2020 21:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сейчас каждый человек, у которого есть смартфон с хорошей камерой, может делать из фотографий настоящие шедевры. Для этого нужна только капелька фантазии и специальное приложение, которое поможет преобразить вашу фотографию. Но, конечно, смартфон не сравнится с профессиональной техникой. Именно она рождает по-настоящему классные снимки. Взгляните на 20 лучших из них, которые мы нашли на просторах интернета.
1. Граница. Фотограф
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