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20 лучших фотографий недели

02.02.2020 21:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Сейчас каждый человек, у которого есть смартфон с хорошей камерой, может делать из фотографий настоящие шедевры. Для этого нужна только капелька фантазии и специальное приложение, которое поможет преобразить вашу фотографию. Но, конечно, смартфон не сравнится с профессиональной техникой. Именно она рождает по-настоящему классные снимки. Взгляните на 20 лучших из них, которые мы нашли на просторах интернета.

1. Граница. Фотограф Gio Menabde

2. Отражение. Фотограф Thrasivoulos Panou

3. Свет темной ночи. Фотограф 清溪

4. Время ест не спеша. Фотограф Ali Onursal

5. Поверхность. Фотограф Stephan Treitler

6. Разбежались по домам. Фотограф John Harper

7. Красный. Фотограф Miguel A. Perez

8. Смотрим в глаза. Фотограф NoOne晓东

9. Архипелаг. Фотограф Kaszás Gyula

10. Овечка. Фотограф Jessica Adan

11. Коридоры заколдованного замка. Фотограф 北斗星云 Sen Li

12. Куба. Фотограф Spencer Barnes

13. Ракурс. Фотограф Bharathkumar MANI SELVARAJ

14. Толкни. Фотограф mrzalp

15. Страна чудес. Фотограф 老阿胡（胡波） 吉林

16. Драматическое видение. Фотограф Stefano Crea

17. Теплая гавань. Фотограф 文进

18. Бесконечная дорога. Фотограф Martin Vanek

19. Причал. Фотограф Thomas Boné Skjærbæk Ottesen

20. Прогулка. Фотограф yb超凡

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Сейчас каждый человек, у которого есть смартфон с хорошей камерой, может делать из фотографий настоящие шедевры. Для этого нужна только капелька фантазии и...
 
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