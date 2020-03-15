ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 лучших фотографий недели

15.03.2020 23:29 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Творчество способно вдохновить и даже излечить от депрессии. Например, литература развивает воображение и позволяет формировать убеждения. Музыка становится основой нашего настроения и успокаивает душу. Изобразительное искусство прививает чувство прекрасного, раскрывает нам глаза на те вещи, которые мы так часто не замечаем. А на что способны фотографии? Смотрите 20 лучших снимков недели.

1. Юлия. . Фотограф Ivan Proskurin

2. Аарбург, Швейцария. Фотограф Colin Crane

3. Тире, точка, тире. Фотограф Y K

4. Воспоминание. Фотограф Long Nguyễn

5. Звездная стоянка. Фотограф 狼行天下

6. Овечки. Фотограф 赋睿多猫

7. Заброшенный фермерский дом. Фотограф Charles Grixti

8. Осень в Трансильвании. Фотограф Zsolt Veress

9. Поймал. Фотограф MichaFabiszewski

10. Тропа. Фотограф Ivan Semenyuk

11. Собрание. Фотограф Josip Miskovic

12. Коррекция. Фотограф Andreas Dickow

13. Наступление. Фотограф Don Miner

14. Гори. Фотограф Yuturjpd

15. Амфитеатр. Фотограф Ángel J. García

16. Стулья в кафе. Фотограф Winfried Kastner

17. Человек, дерево, собака. Фотограф 文辉 (手机摄)

18. Зонтик от солнца. Фотограф Spyros & Kalliope

19. Наблюдая за долиной. Фотограф Olivier Lamoureux

20. Тишина в городе. Фотограф Ueli Frischknecht

Смотрите также:
20 лучших фотографий предыдущей недели

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Творчество способно вдохновить и даже излечить от депрессии. Например, литература развивает воображение и позволяет формировать убеждения. Музыка становится...
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика