20 лучших фотографий недели

Источник материала: Flytothesky





Творчество способно вдохновить и даже излечить от депрессии. Например, литература развивает воображение и позволяет формировать убеждения. Музыка становится основой нашего настроения и успокаивает душу. Изобразительное искусство прививает чувство прекрасного, раскрывает нам глаза на те вещи, которые мы так часто не замечаем. А на что способны фотографии? Смотрите 20 лучших снимков недели.

1. Юлия. . Фотограф Ivan Proskurin

2. Аарбург, Швейцария. Фотограф Colin Crane

3. Тире, точка, тире. Фотограф Y K

4. Воспоминание. Фотограф Long Nguyễn

5. Звездная стоянка. Фотограф 狼行天下

6. Овечки. Фотограф 赋睿多猫

7. Заброшенный фермерский дом. Фотограф Charles Grixti

8. Осень в Трансильвании. Фотограф Zsolt Veress

9. Поймал. Фотограф MichaFabiszewski

10. Тропа. Фотограф Ivan Semenyuk

11. Собрание. Фотограф Josip Miskovic

12. Коррекция. Фотограф Andreas Dickow

13. Наступление. Фотограф Don Miner

14. Гори. Фотограф Yuturjpd

16. Стулья в кафе. Фотограф Winfried Kastner

18. Зонтик от солнца. Фотограф Spyros & Kalliope

19. Наблюдая за долиной. Фотограф Olivier Lamoureux

20. Тишина в городе. Фотограф Ueli Frischknecht

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