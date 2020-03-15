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20 лучших фотографий недели
15.03.2020 23:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Творчество способно вдохновить и даже излечить от депрессии. Например, литература развивает воображение и позволяет формировать убеждения. Музыка становится основой нашего настроения и успокаивает душу. Изобразительное искусство прививает чувство прекрасного, раскрывает нам глаза на те вещи, которые мы так часто не замечаем. А на что способны фотографии? Смотрите 20 лучших снимков недели.
1. Юлия. . Фотограф
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