Тест: Насколько вы практичный человек?

Источник материала: Flytothesky





Постоянный бардак, покати шаром в холодильнике и жизнь от зарплаты до зарплаты – это как минимум три проблемы, которые не знакомы практичным и бережливым людям. Но здесь важно найти баланс между законченным скрягой и тем, кто пускает деньги на ветер. Скупые и чересчур нерасточительные люди порой превращаются в настоящих Плюшкиных. Они собирают даже ненужные вещи и боятся потерять лишнюю копеечку. Но и быть полной противоположностью не лучший вариант. Тест на практичность проверит, насколько вы бережливы, продуманны и хороши в решении бытовых задач.

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