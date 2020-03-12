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Тест: Насколько вы практичный человек?

12.03.2020 10:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько вы практичный человек?

Постоянный бардак, покати шаром в холодильнике и жизнь от зарплаты до зарплаты – это как минимум три проблемы, которые не знакомы практичным и бережливым людям. Но здесь важно найти баланс между законченным скрягой и тем, кто пускает деньги на ветер. Скупые и чересчур нерасточительные люди порой превращаются в настоящих Плюшкиных. Они собирают даже ненужные вещи и боятся потерять лишнюю копеечку. Но и быть полной противоположностью не лучший вариант. Тест на практичность проверит, насколько вы бережливы, продуманны и хороши в решении бытовых задач.

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Постоянный бардак, покати шаром в холодильнике и жизнь от зарплаты до зарплаты – это как минимум три проблемы, которые не знакомы практичным и бережливым людям. Но...
 
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