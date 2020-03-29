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20 лучших фотографий недели
30.03.2020 06:02 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
На пороге апрель. Цвет настроения весенний, солнечный и светлый. Хочется поскорее избавиться от теплых курток и почувствовать легкость. Хочется тепла, долгих дней и коротких ночей. Что ж, апрель – это сердце весны, когда холода и серость позади, а дальше только многообещающее и радостное лето. Чтобы еще больше вдохновить вас, предлагаем традиционную порцию красивых кадров, лучших на этой неделе. Наслаждайтесь!
1. Красивый зимний закат на Фарерских островах. Фотограф
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