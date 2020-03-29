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20 лучших фотографий недели

30.03.2020 06:02 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

На пороге апрель. Цвет настроения весенний, солнечный и светлый. Хочется поскорее избавиться от теплых курток и почувствовать легкость. Хочется тепла, долгих дней и коротких ночей. Что ж, апрель – это сердце весны, когда холода и серость позади, а дальше только многообещающее и радостное лето. Чтобы еще больше вдохновить вас, предлагаем традиционную порцию красивых кадров, лучших на этой неделе. Наслаждайтесь!

1. Красивый зимний закат на Фарерских островах. Фотограф James Currie

2. Солнце в Масаи Маре. Фотограф James Bian

3. Утро туриста. Фотограф Sam Brockway

4. Слон, Кения. Фотограф Tanner Wendell Stewart

5. Один. Фотограф Maurizio Verdecchia Photography

6. Лучи. Фотограф Stephen Sloan

7. Листва. Фотограф jae youn Ryu

8. Вылет. Фотограф Dubczek

9. На прогулке. Фотограф Gurbi Levi

10. Дорога. Фотограф Olga Ostojic

11. Канал. Фотограф Alex Overfeldt

12. У воды. Фотограф Tamas Voros

13. Погоня. Фотограф Vassilios Alexopoulos

14. В пути. Фотограф NoOne晓东

15. Лес, где цветут цветы Мицуматы. Фотограф Michiyoshi Akiyama

16. Миля пешком. Фотограф Daniel Casson

17. Под сумерками. Фотограф 泰山

18. Рим. Фотограф Steven Blin

19. Ворота. Фотограф Engin Gokten

20. Одна из улиц Парижа. Фотограф Vasilis Anastasiadis

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На пороге апрель. Цвет настроения весенний, солнечный и светлый. Хочется поскорее избавиться от теплых курток и почувствовать легкость. Хочется тепла, долгих дней...
 
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