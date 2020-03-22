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В США выбирают лучшего кандидата от политической партии

23.03.2020 23:48 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Пока попытка в белорусских оппозиционных кругах провести праймериз окончательно сдулась, посмотрим, как же это делается в американской политике. Там сейчас набирает обороты президентская гонка. По всей стране активно проходят кокусы и праймериз, то есть пока выбирают лучшего кандидата от политической партии. 

Так, действующий глава Белого дома Дональд Трамп обеспечил себе участие в грядущих президентских выборах. Он уже заручился внушительной поддержкой 95 % республиканцев. Что еще 4 года назад сложно было себе представить.

В этом году предвыборная кампания в США действительно подарила много сюрпризов. Один состав участников чего стоит: кандидат-рок-н-рольщик, активистка движения за равенство женщин #MeToo, открытый гей, и еще один миллиардер.

А главным соперником Дональда Трампа, вероятнее всего, станет лидер гонки от демократов - бывший вице-президент Джо Байден. 

Но до самих выборов главы Белого дома еще много времени - они запланированы на 3 ноября. Кого в этой гонке не занесет за пределы предвыборной трассы? А на кого уже явно не стоит делать ставки в букмекерских конторах, вместе с американской нацией пыталась понять Мария Петрашко (видео).

Сумасшедший Берни, Сонный Джо, Малыш Майк и Покахонтас - кандидаты в кандидаты: все, как на подбор. Клички  своим соперникам по президентской гонке раздавал лично Трамп. Впервые почти за 250-летнюю историю лидер США запрыгнул в потенциальный президентский состав прямо из процедурной импичмента. Эта гонка полна комплексов: внутриполитические противоречия и разногласия в рамках партий на каждом шагу. А необычным выборам - необычные участники. 

Первая после Клинтон женщина-оппонент, вновь взбудоражившая Трампа, - Элизабет Уоррен. Она хоть и покинула гонку, но запомнилась надолго. Только не предвыборной программой, а навязчивыми идеями о своей принадлежности к индейскому племени чероки, получив прозвище фейковая Пакахонтас.

Построить социализм в цитадели капитализма. "Сумасшедший Берни", - сказал Трамп про своего оппонента  на противоположном леворадикальном берегу. Дедушка Сандерс, конечно, не Ленин, но так и норовит обложить крупные корпорации налогами. Обещает бесплатную медицину, образование, гостеприимен к мигрантам, даже вполне экологичен - сторонник зеленой экономики. И вообще, он за мир во всем мире, но мечты о противостоянии с Восточной Европой сами себя не исполнят. А потому надо больше НАТО.

Берни Сандерс, сенатор США от штата Вермонт, участник праймериз Демократической партии США: "У нас гротескное и аморальное распределение богатства и доходов. Майк Блумберг владеет большим богатством  в отличие от остальных 125 миллионов американцев. Это аморально".

Избрав четыре года назад в президенты миллиардера, американцы открыли ящик Пандоры. Так на поворотах этой предвыборной гонки начались соревнования: у кого больше? Счет  в банке,  количество голосов, небоскреб выше и даже рост. Но в мастерстве непревзойденных пародий переиграть Трампа невозможно.

Троекратный мэр Нью-Йорка вместо попыток купить президентское кресло мог бы подвинуть самого Байдена, просто вновь перевоплотившись в аскетичного политика без привилегий. Но обитатель списка "Форбс" предпочел потратить полтора миллиона долларов только на одни мемы в соцсетях. А вся ставка на президентство обошлась Блумбергу почти в миллиард долларов, но "супервторник" выдал зеро - ставок больше нет. Малыш Майк  гонку покинул.

Элизабет Уоррен, сенатор США от штата Массачусетс, участник праймериз Демократической партии США: "Мне бы хотелось поговорить о том, кто пытается избраться. Миллиардер, который называет женщин толстыми бабами и лесбиянками с лошадиными физиономиями. И я говорю не о Дональде Трампе. Я говорю о мэре Блумберге".

Зато в бой идут демократичные старики. Старый добрый американский истеблишмент во всей красе представляет оторвавшийся на последних праймериз Джо Байден. Его третья попытка обосноваться в Белом доме держится на нескольких опорах. Вернуть США прежнее мировое господство - пункт само собой разумеющийся, а поможет в этом укрепление военной мощи.  Ориентация у Байдена традиционная - на средний класс: он обещает вернуть производство из третьих стран на место, подарив это заветное рабочее место простому американцу, который сможет конкурировать с простым китайцем - ведь эту гонку тоже пока никто не отменял... 

Сэм Бобрович, житель г. Сиэтл: "Я думаю, что он сможет поставить эту страну на стабильный путь.  Я действительно в надежде, что он победит".

При этом о внешней экономической, военно-стратегической и информационной конфронтации тоже важно не забыть. Только вот память в последнее время подводит Сонного Джо, да и как тут упомнишь, куда именно баллотируешься: не то сенат, не то Белый дом.

Видимо, забыл Байден и правила общения с избирателями, поругавшись с одним из них на предвыборной встрече. Политика обвинили в торговле "доступом к президенту" США Бараку Обаме и странном трудоустройстве своего сына в украинскую газовую компанию. 

Черный пиар в Белом доме сработал. Сколько почти из 50-процентного рейтинга Трампа обеспечены активностью комиссии Мюллера и процедурой импичмента - точно неизвестно. Но все, что Трампа не убивает, делает сильнее республиканцев, которые как никогда сплотились и больше не отторгают бизнесмена, как некоторые. 

Сделать Америку снова великой обещал. Обещания почти все выполнил.  Даже почти разобрался с китайскими партнерами, заключив первую фазу торговой сделки. Полюбившиеся в последние годы избирателю волны популизма Трамп покорил своей правопопулистской повесткой. От протекционизма в экономике до защиты американской идентичности жесткой миграционной политикой и, конечно же, критикой  мирового правопорядка.   

Судя по всему, в этом году американцев ждет интригующий выбор: президент против бывшего вице-президента. Удастся ли сделать Америку вновь нормальной по плану Байдена или сохранить великой по-трамповски? Выбрать еще предстоит.

 
 
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Пока попытка в белорусских оппозиционных кругах провести праймериз окончательно сдулась, посмотрим, как же это делается в американской политике. Там сейчас...
 
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