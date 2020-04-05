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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О важных событиях недели смотрите в "Главном эфире" Жизнь не стоит на месте. Особенно в экономике. Сегодня как грибы после дождя появляются новые модели бизнеса, новая продукция. Все это фактор конкурентности на...

Жизнь не стоит на месте. Особенно в экономике. Сегодня как грибы после дождя появляются новые модели бизнеса, новая продукция. Все это фактор конкурентности на рынке.Даже такой традиционный и популярный товар, как курятина. Кажется, ну что тут придумаешь? Ан нет, недавно один из фастфудов начал тестировать в своем меню наггетсы из искусственного куриного мяса. С настоящим ему пока не сравниться, слава богу. Да и цена проигрывает натурпродукту. Но кто знает, что будет в будущем?Формула "не класть все яйца в одну корзину" останется неизменной. Любой консультант это посоветует, чтобы снизить риск потерять все и сразу. Экономика сегодня - главный фактор стабильности. Поэтому надо помнить ее золотые правила.Чем тактика отличается от стратегии, знают не только экономисты, но и военные. Проверка боеготовности Вооруженных Сил Беларуси в активной фазе. На этом водоеме наши танкисты учатся преодолевать водные препятствия.В чем сложность? В отличие от БТР или БМП, танк не плавает! А если объехать нельзя, но перейти реку надо. Хорошо, если глубина брода около метра. С ней машина справится. А если три и даже пять метров? Способы есть - оборудование для подводного вождения. Тогда танк поедет по дну хоть целый километр.В общем, смекалка - двигатель прогресса и обороны. Комплексное учение оценит уровень подготовки наших войск. А еще это одна из мер реагирования на многонациональные маневры НАТО у наших границ.С вами(видео).