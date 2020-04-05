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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В День единения народов Беларуси и России Президент дал интервью телерадиокомпании "Мир" Итоги этой недели дают много пищи для размышлений о таком явлении, как сплоченность. Раньше говорили: "В единении залог победы". Трудно с этим поспорить. Вместе...

Итоги этой недели дают много пищи для размышлений о таком явлении, как сплоченность. Раньше говорили: "В единении залог победы". Трудно с этим поспорить. Вместе всегда лучше, чем поодиночке. И прочные в своих связях объединения - это серьезная сила.В четверг, как раз в День единения народов Беларуси и России, Президент дал интервью телерадиокомпании "Мир". Дата записи была выбрана символично и очень вовремя. Александр Лукашенко поднял большой блок вопросов: о будущем Евразийского союза, СНГ, о Союзном государстве, а также его проблемах.Их действительно накопилось немало. И тут Президент откровенно высказался, что называется, на злобу дня. Единение - это же не только экономика, а как минимум солидарность перед лицом общих угроз. А этого качества сегодня не хватает и миру, и нашим интеграциям.Действовать в единой логике и обоюдовыгодных интересах - это ведь та самая проверка на союзную прочность. Преодолеть очередную ступеньку интеграции Беларуси и России сможем только на равных условиях. Правда, пока этот принцип соблюдается не до конца (видео).