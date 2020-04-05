ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новая серия проекта "На контроле Президента". Работа на земле

05.04.2020 22:38 — Калейдоскоп | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Тему агропромышленного комплекса в деталях продолжим в эфире "Беларусь 1" и на следующей неделе. В эти минуты журналисты Агентства теленовостей готовят новую серию проекта "На контроле Президента".

Как проходит подготовка к посевной, что вырастит на белорусских полях? Кстати, в реестр этого года пополнили почти 400 новых сортов семян, больше трети из них белорусской селекции.

Разрабатываются и новые методы обработки почв, в технопарках хозяйств тестируют машины для так называемого точного земледелия, а состояние сельхозугодий агрономы оценивают с высоты птичьего полета.

О настоящем и будущем работы на земле из первых уст.

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тему агропромышленного комплекса в деталях продолжим в эфире "Беларусь 1" и на следующей неделе. В эти минуты журналисты Агентства теленовостей готовят новую серию...
 
Новости дня
Новости
 
Куриные наггетсы, митболы "Серволюкса" знают в России и вскоре попробуют в Саудовской Аравии, Эмиратах и Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика