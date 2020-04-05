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Новая серия проекта "На контроле Президента". Работа на земле
05.04.2020 22:38 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTТему агропромышленного комплекса в деталях продолжим в эфире "Беларусь 1" и на следующей неделе. В эти минуты журналисты Агентства теленовостей готовят новую серию проекта
Как проходит подготовка к посевной, что вырастит на белорусских полях? Кстати, в реестр этого года пополнили почти 400 новых сортов семян, больше трети из них белорусской селекции.
Разрабатываются и новые методы обработки почв, в технопарках хозяйств тестируют машины для так называемого точного земледелия, а состояние сельхозугодий агрономы оценивают с высоты птичьего полета.
О настоящем и будущем работы на земле из первых уст.
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Тему агропромышленного комплекса в деталях продолжим в эфире "Беларусь 1" и на следующей неделе. В эти минуты журналисты Агентства теленовостей готовят новую серию...
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