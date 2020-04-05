ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Куриные наггетсы, митболы "Серволюкса" знают в России и вскоре попробуют в Саудовской Аравии, Эмиратах и Китае

05.04.2020 22:38 — Калейдоскоп | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В мире сейчас все чаще говорят о продовольственной безопасности. Многие страны боятся голода. Поэтому профильные компании воспринимают это время как возможность усилить позиции на рынке. 

Взять хотя бы пример "Серволюкса", куда в пятницу приехал Президент посмотреть подшефную ферму и новый цех по переработке мяса птицы. Здесь думали, загрузят мощности в течение года, но огромный спрос позволит сделать это всего за пару месяцев. Куриные наггетсы, митболы - белорусские фудновинки уже распробовали в России, партия поставок вскоре отправится в Саудовскую Аравию, Эмираты и Китай.

Надо сказать, условия труда на предприятии, как и сама продукция, экстра-класса. Зарплаты тоже радуют. В планах  расширение производства в Смолевичском районе. А это еще плюс две сотни рабочих мест.

На предприятие брали и местных, и приезжих из Жодино и Борисова. Дорога туда-обратно в 60 км не пугает даже минчан. Еще бы. Ведь о доставке и их комфорте на рабочих местах позаботился работодатель (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мире сейчас все чаще говорят о продовольственной безопасности. Многие страны боятся голода. Поэтому профильные компании воспринимают это время как возможность...
 
Новости дня
Новости
 
COVID-19 в Беларуси. Эксклюзивное интервью заместителя премьер-министра Игоря Петришенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика