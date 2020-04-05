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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Куриные наггетсы, митболы "Серволюкса" знают в России и вскоре попробуют в Саудовской Аравии, Эмиратах и Китае В мире сейчас все чаще говорят о продовольственной безопасности. Многие страны боятся голода. Поэтому профильные компании воспринимают это время как возможность...

В мире сейчас все чаще говорят о продовольственной безопасности. Многие страны боятся голода. Поэтому профильные компании воспринимают это время как возможность усилить позиции на рынке.Взять хотя бы пример "Серволюкса", куда в пятницу приехал Президент посмотреть подшефную ферму и новый цех по переработке мяса птицы. Здесь думали, загрузят мощности в течение года, но огромный спрос позволит сделать это всего за пару месяцев. Куриные наггетсы, митболы - белорусские фудновинки уже распробовали в России, партия поставок вскоре отправится в Саудовскую Аравию, Эмираты и Китай.Надо сказать, условия труда на предприятии, как и сама продукция, экстра-класса. Зарплаты тоже радуют. В планах расширение производства в Смолевичском районе. А это еще плюс две сотни рабочих мест.На предприятие брали и местных, и приезжих из Жодино и Борисова. Дорога туда-обратно в 60 км не пугает даже минчан. Еще бы. Ведь о доставке и их комфорте на рабочих местах позаботился работодатель (видео).