Характер ребенка по месяцу его рождения

Источник материала: Flytothesky

Появление ребенка на свет в определенный период года вовсе не случайность. Опираясь на месяц рождения вашего ребенка, можно многое рассказать о том, каким в будущем будет его характер и отношение к жизни в целом.





Характер ребенка по месяцу рождения

Январь

Трудолюбивый и терпеливый. Ответственный и практичный. Январский малыш способен добиться в жизни гораздо больших высот, чем вы можете себе представить. Про такого ребенка можно сказать идеальный, потому что он практически не доставляет хлопот своим родителям. Единственное, что может периодически обескураживать его родителей, так это его непробиваемое упрямство. Если сказал нет, то это не обговаривается!

Февраль

Свобода и еще раз свобода – это то, в чем действительно нуждается ребенок, рожденный в феврале. Творческий и глубокомысленный зимний малыш уже с пеленок начнет протестовать против разного рода давления в его сторону. Но не пугайтесь его бунтарству. Он гуманист еще тот и вреда точно никому не принесет.

Март

Рожденный в марте малыш обладает очень тонкой душевной организацией. Он любит фантазировать и тяжело переносит замечания в свой адрес. Мартовские детки неторопливы и бывают немного рассеянными. Поэтому хорошо, если рядом с ними будет человек, который сможет уберечь их от недоброжелателей и дать им правильный ориентир в жизни.

Апрель

Синяки, ссадины и замечания от соседских бабушек – все это будет регулярно приносить домой активный и неугомонный апрельский ребенок. Он настоящий ураган и мастер по нахождению приключений на свою голову. Поэтому чтобы у него не оставалось времени на шалости, лучше своевременно записать его в спортивную секцию, где он сможет выплескивать накопившуюся энергию и доказывать свое превосходство не кулаками, а спортивными достижениями.

Май

Самостоятельный и организованный ребенок мая во всем соблюдает порядок. Воспитатели и учителя его хвалят, а родители друзей ставят его в пример и восхищаются его мудростью. Он может быть медлительным и временами насупленным и чем-то недовольным, но никогда не обидит того, кто слабее. Справедливость – его второе имя.

Июнь

Миллион неожиданных вопросов в день, показательные выступления и непредсказуемое поведение – это то, что отличает июньского ребенка от его сверстников. Он очарователен и всегда найдет, о чем поговорить, как с детьми, так и со взрослыми. Но родителями все-таки иногда придется подталкивать его к учебе. Нелюбовь к рутине и приступы лени будут сопровождать его на протяжении всей жизни.





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Июль

Нежный и ранимый июльский ребенок еще долгие год будет привязан к родительскому дому. Ему, как никому другому, важно чувствовать родительскую поддержку, любовь и внимание. А родители июльского ребенка, в свою очередь, вряд ли найдут более преданного и любящего человека в своей жизни.

Август

Характер этого ребенка определенно создан для сцены. Быть в центре внимания и слушать овации – его главная цель в жизни. Он не выносит критики в свой адрес и при малейшем нарушении его границ может любому дать резкий отпор. Но то тепло, то добро и тот свет, которые он излучает, перекрывают все шероховатости его вздорного характера.

Сентябрь

Детки, рожденные в сентябре, отличаются аналитическим складом ума и умением замечать любые мелочи. Они внимательны к пожилым людям и к детям, вежливы с окружающими и ответственны в любых делах. Любая поставленная перед ними задача будет выполнена качественно и в срок. Обычно они рано или поздно добиваются своих целей.

Октябрь

Очаровательные, приветливые и порой застенчивые октябрьские детки всегда производят приятное впечатление на окружающих. Они мудры не по годам, в них чувствуется порода. Дети октября большие ценители прекрасного, поэтому всегда выглядят на все 100%. Главный их минус – это нерешительность, которую они, к счастью, легко могут преодолеть рядом с ответственным и разумным родителем.

Ноябрь

Темпераментные и независимые дети, рожденные в ноябре , с малых лет знают, чего хотят от жизни. Они не боятся конкуренции и возможных преград, любят побеждать и доказывать свою правоту. Не пытайтесь их обхитрить. Эти дети терпеть не могут лжи и сразу заносят в черный список тех, кто однажды пошатнул их доверие.

Декабрь

Позитивный и оптимистичный ребенок декабря воспринимает свою жизнь, как увлекательную игру. Его манят приключения, перемены и новые знакомства, он любит путешествия и веселое времяпровождение. Главное научить этого напористого живчика терпению и тогда он легко сможет добиться в жизни больших высот.

Текст: Flytothesky.ru

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