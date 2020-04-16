Как эпидемия чумы в XIV веке изменила развитие европейской цивилизации?

Источник материала: Flytothesky

Пандемия чумы, охватившая Европу, Азию и часть Африки в 1346 году, стала одной из самых свирепых эпидемий XIV века. Она унесла жизни 60 млн человек, половина из которых проживала в Европе. Мало того что эта смертельная болезнь разрушила жизни миллионов семей, она оказала ощутимое влияние на всю человеческую историю, подтолкнув к развитию культуру и промышленность, наложив отпечаток на развитие религиозных культов, рождение антисемитизма, а также изменив генетический код населения. Готовы узнать, как «черная смерть» повлияла на современный мир? Тогда читайте.





Вторая пандемия и ее влияние на развитие европейской цивилизации

1. Развитие промышленности

Во времена Средневековья ремесленники и их сообщества вели довольно закрытую деятельность, передавая секреты своего мастерства от отца к сыну. Профессии кузнецов, плотников, пекарей, кожевников и мясников считались наследными. Но после пандемии все изменилось – погибло так много людей, что семейные предприятия просто разваливались. Рабочих рук катастрофически не хватало, так что приходилось открывать секреты всем желающим. Колоссальная нехватка людской силы привела к революции в области промышленности. Ученые стали все чаще задаваться вопросом о том, как механизировать производство? А еще к извечно мужскому ремеслу начали подключать женщин.

2. Появление понятия «карантин»

Медицина в те времена находилась в глубоком упадке, лечение было примитивным – телу больных почти не уделяли внимания, только «спасению души» при помощи молитв, причастий, различных пахучих трав и амулетов . Нужно ли говорить, что это не оказывало никакого эффекта? Тогда люди впервые задумались о том, отчего возникла пандемия чумы и есть ли какие-то способы оградить себя от напасти?

В 1348 году власти Венеции впервые вводят понятие «карантин». Все прибывшие торговые суда отправляются на 40 дней к острову Лазаретто, после чего там проводится осмотр приезжих. Зараженных отселяют на отдельные территории и запрещают с ними всякие контакты. Кроме того, власти стараются поскорее избавиться от умерших тел. В принудительном порядке закрывают места с большим скоплением народу – таверны, рынки, публичные дома. А также рекомендуют здоровым людям держаться подальше от городов и грязной воды.

3. Изменения в генетике населения

Исследования американских ученых в области структуры ДНК людей до эпидемии бубонной чумы и после обнаружили интересные странности. «Черная смерть» сделала выживших на порядок здоровее, укрепив их иммунитет . Говоря простым языком: болезнь уничтожила слабый генофонд и оставила только самых стойких и сильных, которые в дальнейшем дали жизнь еще более крепкому потомству. После эпидемии люди начали жить дольше, появились первые долгожители. А также пандемия чумы изменила систему полового созревания девочек, замедлив их рост. Именно после эпидемии увеличилось количество низкорослых женщин.





4. Потеря церковниками авторитета

Если до массового заражения церковнослужители считались самой влиятельной кастой, в руках которых держалась вся власть, «черная смерть» многое изменила. До этого люди всецело уповали на духовенство. Перед ними преклонялись, их боялись и беспрекословно подчинялись даже самым нелепым требования.

Увы, в час беды от Церкви не дождались никакой помощи. Мало того что она сказочно обогатилась за счет несчастий своего народа (пытаясь избежать смерти, люди отдавали Богу все, что у них было), монахи часто проявляли малодушие – закрывались в своих кельях и отказывались исповедовать больных. Они боялись заражения, поэтому отстранялись от народа. Более того, из-за колоссальной смертности отбор в монастыри стал упрощенным. Среди церковников увеличилось количество невежд и религиозных фанатиков, которые портили весь имидж религии. В итоге люди стали разочаровываться в Боге. В обществе усилились еретические настроения. Церковь перестала играть ведущую роль.

5. Рост антисемитизма в Европе

Вы удивитесь, но именно пандемия чумы стала катализатором политики холокоста во время Второй мировой войны. Какая связь между событиями, которые разделяют 700 лет? Исследуя причины нелюбви к евреям, современные ученые выяснили, что этот народ стали притеснять и ненавидеть как раз в Средние века. Более того, поводом к травле послужила низкая смертность от болезни среди евреев, что казалось людям подозрительным. Их тут же стали обвинять в колдовстве. Якобы именно евреи отравляли воду чумой, истребляя мирное население.

В те времена не знали, что чума распространялась благодаря антисанитарии и зараженным грызунам, которых употребляли в пищу . Тогда как евреи всегда тщательно следили за гигиеной и питанием. Кстати, среди этой нации редко можно встретить обладателей первой группы крови, которая является особенно привлекательной для чумных бактерий.





6. Закрепление английского языка

В те времена на английском престоле сидели норманны, которые завоевали корону в 1066 году и управляли не только государством, но и образованием. А так как их родным языком был один из французских диалектов, придворные Англии быстро заговорили на le français. Кто знает, чем бы все закончилось, если бы пандемия чумы не выкосила треть жителей Европы. Города так опустели, что пришлось вливать в них жизнь с помощью притока сельских жителей, которые в силу своей неграмотности говорили на немодном английском . Бывшие крестьяне не были образованными, но на них держалась торговля и промышленность, градостроение и экономика. Так что властям пришлось идти на уступки и учитывать права и интересы холопов. Уже в 1362 году был подписан закон, который возвращал английский в школы и госучреждения. Так «крестьянский язык» снова вернулся к жизни и стал популярным.

7. Изменения в сельском хозяйстве

До пандемии чумы большинство крестьян занимались земледелием – выращивали агрокультуры и хлопок. А вот когда болезнь ворвалась в их жизни, оказалось, что свободных рук катастрофически не хватает. Началась массовая утечка работников в большие города, фермерство стало загибаться. А также произошла своего рода революция – селяне переключились на животноводство. Оказалось, выращивание домашней скотины не требует большого количества рук. Огромными стадами легко можно было управлять с помощью пары пастухов или собак-помощников. Феодалам пришлось прогибаться под настроения своих крепостных, раздавая больше прав и свобод, чтобы удержать рабочую силу.

Вот так одна из самых больших трагедий для европейской цивилизации стала катализатором к переменам, навсегда изменив привычный средневековый уклад. Началась формироваться новая система отношений и появились первые предпосылки для гуманизма и Реформации.

Текст: Flytothesky.ru

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