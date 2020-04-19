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Шквал информационных атак на белорусское общество
20.04.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTВот уж действительно, складывается ощущение, что некоторые страны разработали вполне понятные тактики решения своих внутренних проблем за счет других. Для кого-то требуется маленькая победоносная война, кому-то достаточно тыкнуть пальцем в якобы виновного на стороне. Такой метод скорее ошибок, чем проб мы сейчас и наблюдаем. На неделе об этом мы уже говорили в "Панораме", сегодня продолжим. В информационном феномене разбирался Андрей Кривошеев.
C середины прошлой недели фиксируем шквал информационных атак на наше общество. И не от наших доморощенных "вирусологов", и не от западных: на них иммунитет уж лет 15 как.
Тяжелая артиллерияОтвешивают с барского, простите, с братского стола отдельные, подчеркиваю, отдельные российские медиа. Тяжелая артиллерия - господа Клейменов с Первого канала и Зейналова с НТВ. А вслед за ними по мелочи телеграм- и прочие каналы слива. До уровня крестных батек еще не дошли, но симптомы похожие.
И ведь в этом же выпуске утверждается: карантин в России не работает, люди не слушаются. Очереди из скорых в Москве, экономика выдыхается, и кризис грядет пострашнее пандемии. Спрашивается, зачем им еще по Беларуси топтаться? Возможно, именно затем, что у нас как минимум не хуже, а должно быть хуже.
Нас исчадием ада в Евросоюзе не считают, а должны считать. Иначе Беларусь с ее внутренним спокойствием и без карантина - как бельмо на глазу.
Накатили на нас по принципу "Бей своих. Чужих уже побили". И ведь правда, побили всех недругов: США, Британию, даже Италию несчастную. Мы одни небитыми остались.
Конечно, Беларусь, как это часто бывало, могла бы не заметить злословия. Пропустить мимо ушей. Но массовость и единогласие хора уж слишком навязчивы. От "Коммерсанта" до "Ленты.Ру" и "Правды.Ру" плюс телеграм-каналы разного калибра и стоимости.
В итоге заставили себя заметить и отреагировать. Но спокойно, с достоинством. Например, в "Клубе редакторов".
Злые языки говорят, что наезд заказало некое высокое "тайное вече" в Москве. Мы свечку не держали, но опять же - симптомы нехорошие. Наши и российские свидетели карантина так дружно слились в едином порыве, что один заказчик вполне возможен.
Попытка купитьКосвенное, но доказательство этого - попытка купить пару наших антиправительственных писак, чтобы те гнули российскую линию на своих каналах. Один отказался, так и узнали.
Библейский почти сюжет под Пасху. Ведь, похоже, устоять перед 30 серебренниками или 30 000 российских рублей смогли далеко не все. Наши Иудушки ненавидят Россию, но не российские денежные знаки.
Допустим, что не Кремль заказал медиакашель в сторону Минска. Ведь и Путин намедни говорил о «разумных мерах». Может, атака прессы - это желание его окружения оправдаться? Мол, да, погорячились: границы закрыли, союзную экономику подорвали. Но это не от головотяпства, а из добрых побуждений. У них же там в Беларуси ужас, вот мы и отгородились. Ужаса у нас не случилось, тогда его просто придумали в СМИ. Возможно, для одного-единственного зрителя.
Того самого, который на недавнем евразийском онлайн-саммите раскашлялся. А внезапную болезнь почему-то приписали Лукашенко. Мы желаем всем президентам здоровья, а главному союзнику - тем более. Но зачем же так топорно его и себя подставлять? Нездоровая это атмосфера.
Как и та, что царила в очередях к московскому метро, когда пропускную систему ввели. Но мы не злорадствуем, а учимся. Не дай Бог ситуация заставит и нас карантин вводить - учтем.
Еще один мотив оседлать вирус информационно, особо не таясь, подбрасывают нам соседи. Отдельным господам и товарищам очень хочется, чтобы в Беларуси был не просто апокалипсис, а чтобы мы все осознали, раскаялись и отдали суверенитет одной из башен Кремля: либеральной или имперской. Сдали за помощь, которую нам же и навязывают. Тут и "Коммерсантъ", и Политнавигатор с двух фронтов усердствуют.
Выходит, три в одном. Сначала операция "Отчаяние": в Беларуси якобы ад кромешный. Следом операция "Принуждение к помощи": возьмут, никуда не денутся. А на финал операция "Поглощение" - аншлюс вместо равноправного союза.
Одна проблема у "стратегов" - Беларусь справляетсяВ основном самостоятельно и открыто. Это же мы, а не соседи независимую миссию ВОЗ пригласили. Это мы, а не Москва полностью открылись международному наблюдению. И скрывать нам нечего.
И хотелось бы нас информационно похоронить, да только люди у нас умные, а поэтому спокойные. Так что даже если соседи введут уголовную ответственность за непризнание карантина, думать и сравнивать ни у них, ни у нас не перестанут.
Может, еще и поэтому отдельные "хлопчатобумажные" каналы на нас обижаются. Что мы их помойками считаем. А как иначе? Мы ведь знаем модератора. Знаем, что публичная его позиция от анонимной отличается, как насморк от бубонной чумы. Неприлично, но это их дело.
Другой вопрос. Неужели таким каналам самим не хочется баланса страшилок и фактов? Например, почему не решились написать о взятой под контроль ситуации в Минске и Витебске? Это самые тяжелые у нас мегаполисы. Почему забыли упомянуть о надбавках белорусским врачам? Или о свободном тестировании со следующей недели? Это ведь тоже тест для вас. Диагноз, что не отрабатываете 30 серебренников.
Планируется онлайн-конференцию о фейках и их носителяхИ напоследок. Из позитива. На будущей неделе с нашими коллегами из Российского союза журналистов хотим организовать разбор полетов - онлайн-конференцию о фейках и их носителях. Платформа авторитетная - Международная федерация журналистов. Это как ВОЗ, только для прессы.
Приглашаем всех. А там видно будет, кто разносит вирус инфодемии, кто переболел уже, у кого иммунитет, а кто сам зараза по факту информационного рождения. И от кого дистанцию надо держать и до, и во время, и после эпидемии.
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Вот уж действительно, складывается ощущение, что некоторые страны разработали вполне понятные тактики решения своих внутренних проблем за счет других. Для кого-то...
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