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В Минске приняли 30 тонн гуманитарного груза из Пекина
19.04.2020 22:50 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTБеларусь в нынешней непростой ситуации ценит и качественную дружескую помощь. В конце недели в Минск был доставлен гуманитарный груз из Китая. Это уже второй самолет из Поднебесной. На борту - 30 тонн груза: экспресс-тесты, системы диагностики, маски повышенной защиты.
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Беларусь в нынешней непростой ситуации ценит и качественную дружескую помощь. В конце недели в Минск был доставлен гуманитарный груз из Китая. Это уже второй...
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