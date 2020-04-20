Как женить на себе принца? Женские стратегии обольщения на примере сказочных героинь

Источник материала: Flytothesky

Какая девушка не мечтает получить предложение руки и сердца от любимого мужчины? Но современные принцы не торопятся звать замуж. Они делают карьеру, путешествуют по миру, играют в Warcraft и не думают о наших душевных терзаниях. Можно ли как-то ускорить этот процесс и завоевать мужчину? Все в ваших руках, достаточно проявить немного упорства и смекалки, как это сделали героини любимых сказок. Но обо всем по порядку.





Как женить на себе принца? Женские стратегии обольщения, которые помогут завоевать и удержать внимание любимого мужчины.

Стратегия обольщения №1. Эксцентричная Золушка

Героиня известной сказки жила в чудовищных бытовых условиях. Она подвергалась насилию со стороны близких – мачехи и сводных сестер – и не имела денег, чтобы вырваться в новую жизнь. В какой-то момент появилась фея, которая помогла девушке подчеркнуть достоинства ее фигуры и раскрыла секрет обольщения принца: возбудить интерес и не дать немедленного удовлетворения. Урок срабатывает – Золушка из мышки превращается в красавицу (не без помощи «волшебной косметики»). Она демонстрирует принцу свои таланты , а в самый жаркий момент – убегает. Принц на крючке. Он тратит все силы на поиски пропажи, а в конце делает девушке предложение.

В реальной жизни нет феи. Зато полно Золушек, которые трудятся не покладая рук в провинциальном городе, еле сводя концы с концами. Выбор мужей невелик – одни тыквы и гномы. Можно ли это исправить и завоевать настоящего мужчину? Еще как! Отправиться в столицу (на бал) и устроить себе удачный брак.





Пример: бедная девушка из деревни поступает в столичный вуз на бюджетной основе, активно подрабатывает, учится и ищет себе мужа . Ее выбор останавливается на 40-летнем доценте, увлеченном наукой и рыбалкой. Он не красавец, зато имеет свою машину, квартиру и дачу, без вредных привычек и бывших жен. Золушка узнает о его интересах и начинает аккуратно расставлять сети. То столкнется с ним в библиотеке, то в столовой. Чтобы удержать внимание мужчины, она заводит беседу о его увлечениях, много слушает, восхищается. А в разгар диалога неожиданно находит причину уйти по делам. Так происходит несколько раз, пока мужчина не начинает сам искать ее общества. Тогда Золушка наносит последний удар. Пропадает с радаров совсем, чтобы возродить в мужчине инстинкт охотника. Если карта сыграна верно – мужчина ищет ее и больше не отпускает.

Стратегия Золушки проста: выделиться из толпы, продемонстрировать принцу уникальное качество (красоту, увлеченность его интересами, умение слушать), подсадить его на себя и лишить конфетки. Остальное остается за мужчиной.

Стратегия обольщения №2. Спящая красавица

По сюжету сказки принцесса укололась веретеном (символ первого интимного опыта?), после чего впала в летаргический сон. Шли годы, замок порос пылью и травой. Но нашелся мужчина-искатель, который примчался на помощь красавице, поцеловал ее и развеял злое колдовство. Затем проснулась вся царская свита и под шумок женила героя-любовника на принцессе. Этот сюжет отлично подходит дамам, которые по каким-то причинам пропустили свое золотое время, а когда решили создать семью – приличных женихов разобрали. Как устроить свое счастье ? Все просто – создать такие условия, чтобы очередной ухажер почувствовал себя героем-спасателем и не смог отвертеться от женитьбы.





Пример: девушка 36 лет проснулась и поняла, что у нее есть все – квартира, работа, уйма любовников, но нет того самого мужчины. Ее используют, но не зовут под венец. Подруги давно замужем и воспитывают детей, родители тоже хотят нянчить внуков, что делать? Перестать быть такой доступной. Создавать себе новый образ – порядочной девочки, которая хочет завоевать «идеального» мужчину, чтобы подарить ему всю себя. Как только принц нарисуется на горизонте – соблазнить его образом недотроги, которую он будет добиваться и пробуждать, пока она не сдастся под его напором и не подарит заветный приз. Дальше в игру вступают друзья и родители, которые намекают мужчине, что он должен взять на себя ответственность, ведь девушка перед ним порядочная. Можно придумать беременность и тем самым ускорить брак (если красавица спала долго, с этим делом не стоит медлить). Готово — рыбка на крючке!

Стратегия обольщения №3. Мудрая Царевна-лягушка

О чем была сказка? Три взрослых сына решают найти себе жен. Стрелы первых попадают во двор к подходящим девушкам, а последний по глупости угодил прямо в рот лягушке. Мы не будем включать дедушку Фрейда и сравнивать стрелы с мужским достоинством, а место, в которое они попали – с первым интимным опытом. Последний, очевидно, так понравился Иванушке, что он закрыл глаза на происхождение суженной и привел ее в дом. Жена была не красавица. Зато мудра не по годам. Поэтому быстро нашла подход к своему мужчине. Продемонстрировала впечатляющие навыки в постели, оказалась полезной в быту, обаяла отца Ивана, усилив свой семейный авторитет… а потом исчезла. Тут горе-жених и понял, как хороша была его жизнь с женой-жабой и как плохо без нее. Поэтому пошел на все, чтобы вернуть супругу. Описанная стратегия идеально подходит для некрасивых, но умных девушек , умеющих ждать своего часа.





Пример: самая обычная девушка вот уже несколько лет живет с красивым, обеспеченным, но инфантильным и себялюбивым парнем. Она идеальная хозяйка в быту, изобретательная в постели, ведет семейный бюджет, безропотно обслуживает все его «хотелки». Но мужчина не торопился звать ее в ЗАГС. Девица слишком простовата и не подходит по статусу – «дворняжка», которую он пригрел. В какой-то момент на горизонте появляется другая – более красивая и породистая пава. Мужчина решается на измену, замухрышка уходит из дома, вспоминая о чувстве достоинства.

И тут на принца наваливаются все тяготы реальной жизни. Он не может сам устроить свой быт, красавица постоянно его пилит, требует дорогих подарков, отказывается слушать его нытье, оказывается бревном в постели. Парень понимает, какое сокровище потерял и решается все отыграть назад. Тут лягушка и проворачивает хитрую схему. Она уже не хочет жить на птичьих правах и пытаться завоевать мужчину. Ей нужно кольцо и стабильность . Плюс ко всему у нее появился новый кавалер, который не чает в ней души, хотя и гораздо старше (Кощей Бессмертный). Мужчине приходится конкурировать за свою бывшую. Девушка не особо сопротивляется и дает себя завоевать. В его глазах жаба превращается в принцессу, и уважение к ней возрастает. Хэппи-энд.

Что нужно знать, чтобы перечисленные стратегии обольщения сработали без побочных эффектов?





• Как бы вы ни старались – наживка может слететь. Рыбка может оказаться не голодной и проплыть мимо крючка. Небольшая неудача не повод опускать руки, будьте терпеливы и ждите своего часа. В игре важен не только результат, получайте удовольствие от процесса.

• Влюбить в себя можно кого угодно. Старайтесь выбирать мужа с умом, чтобы не жалеть о сделанном выборе. Для этого хорошо бы узнать себя, чего вы хотите от отношений, какие качества у мужчины для вас первостепенны. Иначе можете попасть в свои же сети.

• Чтобы завоевать мужчину, применяйте индивидуальный подход. Ищите неудовлетворенную потребность партнера и давайте ему то, в чем он нуждается. Кто-то хочет уюта и комфорта. Кто-то – верного друга рядом. Кому-то по вкусу соперничество за женщину, он хочет спасти ее из лап дракона. Позвольте принцу это сделать (спасти себя от прошлого, злых родителей , неудачных отношений), пусть он станет героем в собственных глазах.

• Получив колечко, сведите манипуляции в отношениях к минимуму. Счастливая семейная жизнь предполагает искренность и открытость, любовь, заботу, равный энергообмен. Да, пришлось проявить фантазию вначале пути, обставить все так, будто он сам вас выбрал. Пусть это будет вашим первым и последним обманом!

Текст: Flytothesky.ru

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