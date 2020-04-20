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Как женить на себе принца? Женские стратегии обольщения на примере сказочных героинь

20.04.2020 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Какая девушка не мечтает получить предложение руки и сердца от любимого мужчины? Но современные принцы не торопятся звать замуж. Они делают карьеру, путешествуют по миру, играют в Warcraft и не думают о наших душевных терзаниях. Можно ли как-то ускорить этот процесс и завоевать мужчину? Все в ваших руках, достаточно проявить немного упорства и смекалки, как это сделали героини любимых сказок. Но обо всем по порядку.

Как женить на себе принца? Женские стратегии обольщения на примере сказочных героинь

Как женить на себе принца? Женские стратегии обольщения, которые помогут завоевать и удержать внимание любимого мужчины.

Стратегия обольщения №1. Эксцентричная Золушка

Героиня известной сказки жила в чудовищных бытовых условиях. Она подвергалась насилию со стороны близких – мачехи и сводных сестер – и не имела денег, чтобы вырваться в новую жизнь. В какой-то момент появилась фея, которая помогла девушке подчеркнуть достоинства ее фигуры и раскрыла секрет обольщения принца: возбудить интерес и не дать немедленного удовлетворения. Урок срабатывает – Золушка из мышки превращается в красавицу (не без помощи «волшебной косметики»). Она демонстрирует принцу свои таланты, а в самый жаркий момент – убегает. Принц на крючке. Он тратит все силы на поиски пропажи, а в конце делает девушке предложение.

В реальной жизни нет феи. Зато полно Золушек, которые трудятся не покладая рук в провинциальном городе, еле сводя концы с концами. Выбор мужей невелик – одни тыквы и гномы. Можно ли это исправить и завоевать настоящего мужчину? Еще как! Отправиться в столицу (на бал) и устроить себе удачный брак.

Как женить на себе принца? Женские стратегии обольщения на примере сказочных героинь

Пример: бедная девушка из деревни поступает в столичный вуз на бюджетной основе, активно подрабатывает, учится и ищет себе мужа. Ее выбор останавливается на 40-летнем доценте, увлеченном наукой и рыбалкой. Он не красавец, зато имеет свою машину, квартиру и дачу, без вредных привычек и бывших жен. Золушка узнает о его интересах и начинает аккуратно расставлять сети. То столкнется с ним в библиотеке, то в столовой. Чтобы удержать внимание мужчины, она заводит беседу о его увлечениях, много слушает, восхищается. А в разгар диалога неожиданно находит причину уйти по делам. Так происходит несколько раз, пока мужчина не начинает сам искать ее общества. Тогда Золушка наносит последний удар. Пропадает с радаров совсем, чтобы возродить в мужчине инстинкт охотника. Если карта сыграна верно – мужчина ищет ее и больше не отпускает.

Стратегия Золушки проста: выделиться из толпы, продемонстрировать принцу уникальное качество (красоту, увлеченность его интересами, умение слушать), подсадить его на себя и лишить конфетки. Остальное остается за мужчиной.

Стратегия обольщения №2. Спящая красавица

По сюжету сказки принцесса укололась веретеном (символ первого интимного опыта?), после чего впала в летаргический сон. Шли годы, замок порос пылью и травой. Но нашелся мужчина-искатель, который примчался на помощь красавице, поцеловал ее и развеял злое колдовство. Затем проснулась вся царская свита и под шумок женила героя-любовника на принцессе. Этот сюжет отлично подходит дамам, которые по каким-то причинам пропустили свое золотое время, а когда решили создать семью – приличных женихов разобрали. Как устроить свое счастье? Все просто – создать такие условия, чтобы очередной ухажер почувствовал себя героем-спасателем и не смог отвертеться от женитьбы.

Как женить на себе принца? Женские стратегии обольщения на примере сказочных героинь

Пример: девушка 36 лет проснулась и поняла, что у нее есть все – квартира, работа, уйма любовников, но нет того самого мужчины. Ее используют, но не зовут под венец. Подруги давно замужем и воспитывают детей, родители тоже хотят нянчить внуков, что делать? Перестать быть такой доступной. Создавать себе новый образ – порядочной девочки, которая хочет завоевать «идеального» мужчину, чтобы подарить ему всю себя. Как только принц нарисуется на горизонте – соблазнить его образом недотроги, которую он будет добиваться и пробуждать, пока она не сдастся под его напором и не подарит заветный приз. Дальше в игру вступают друзья и родители, которые намекают мужчине, что он должен взять на себя ответственность, ведь девушка перед ним порядочная. Можно придумать беременность и тем самым ускорить брак (если красавица спала долго, с этим делом не стоит медлить). Готово — рыбка на крючке!

Стратегия обольщения №3. Мудрая Царевна-лягушка

О чем была сказка? Три взрослых сына решают найти себе жен. Стрелы первых попадают во двор к подходящим девушкам, а последний по глупости угодил прямо в рот лягушке. Мы не будем включать дедушку Фрейда и сравнивать стрелы с мужским достоинством, а место, в которое они попали – с первым интимным опытом. Последний, очевидно, так понравился Иванушке, что он закрыл глаза на происхождение суженной и привел ее в дом. Жена была не красавица. Зато мудра не по годам. Поэтому быстро нашла подход к своему мужчине. Продемонстрировала впечатляющие навыки в постели, оказалась полезной в быту, обаяла отца Ивана, усилив свой семейный авторитет… а потом исчезла. Тут горе-жених и понял, как хороша была его жизнь с женой-жабой и как плохо без нее. Поэтому пошел на все, чтобы вернуть супругу. Описанная стратегия идеально подходит для некрасивых, но умных девушек, умеющих ждать своего часа.

Как женить на себе принца? Женские стратегии обольщения на примере сказочных героинь

Пример: самая обычная девушка вот уже несколько лет живет с красивым, обеспеченным, но инфантильным и себялюбивым парнем. Она идеальная хозяйка в быту, изобретательная в постели, ведет семейный бюджет, безропотно обслуживает все его «хотелки». Но мужчина не торопился звать ее в ЗАГС. Девица слишком простовата и не подходит по статусу – «дворняжка», которую он пригрел. В какой-то момент на горизонте появляется другая – более красивая и породистая пава. Мужчина решается на измену, замухрышка уходит из дома, вспоминая о чувстве достоинства.

И тут на принца наваливаются все тяготы реальной жизни. Он не может сам устроить свой быт, красавица постоянно его пилит, требует дорогих подарков, отказывается слушать его нытье, оказывается бревном в постели. Парень понимает, какое сокровище потерял и решается все отыграть назад. Тут лягушка и проворачивает хитрую схему. Она уже не хочет жить на птичьих правах и пытаться завоевать мужчину. Ей нужно кольцо и стабильность. Плюс ко всему у нее появился новый кавалер, который не чает в ней души, хотя и гораздо старше (Кощей Бессмертный). Мужчине приходится конкурировать за свою бывшую. Девушка не особо сопротивляется и дает себя завоевать. В его глазах жаба превращается в принцессу, и уважение к ней возрастает. Хэппи-энд.

Что нужно знать, чтобы перечисленные стратегии обольщения сработали без побочных эффектов?

Как женить на себе принца? Женские стратегии обольщения на примере сказочных героинь

• Как бы вы ни старались – наживка может слететь. Рыбка может оказаться не голодной и проплыть мимо крючка. Небольшая неудача не повод опускать руки, будьте терпеливы и ждите своего часа. В игре важен не только результат, получайте удовольствие от процесса.

• Влюбить в себя можно кого угодно. Старайтесь выбирать мужа с умом, чтобы не жалеть о сделанном выборе. Для этого хорошо бы узнать себя, чего вы хотите от отношений, какие качества у мужчины для вас первостепенны. Иначе можете попасть в свои же сети.

• Чтобы завоевать мужчину, применяйте индивидуальный подход. Ищите неудовлетворенную потребность партнера и давайте ему то, в чем он нуждается. Кто-то хочет уюта и комфорта. Кто-то – верного друга рядом. Кому-то по вкусу соперничество за женщину, он хочет спасти ее из лап дракона. Позвольте принцу это сделать (спасти себя от прошлого, злых родителей, неудачных отношений), пусть он станет героем в собственных глазах.

• Получив колечко, сведите манипуляции в отношениях к минимуму. Счастливая семейная жизнь предполагает искренность и открытость, любовь, заботу, равный энергообмен. Да, пришлось проявить фантазию вначале пути, обставить все так, будто он сам вас выбрал. Пусть это будет вашим первым и последним обманом!

Текст: Flytothesky.ru

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Какая девушка не мечтает получить предложение руки и сердца от любимого мужчины? Но современные принцы не торопятся звать замуж. Они делают карьеру, путешествуют...
 
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