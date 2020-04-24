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Тест: Толерантный ли вы человек?

24.04.2020 17:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Толерантный ли вы человек?

Вам легко ладить с людьми другой расы, религии и национальности? А что вы думаете о том, что в мире существуют однополые браки? Сегодняшний тест на толерантность позволит вам проверить, насколько терпимо вы относитесь к людям, которые не похожи на вас. Возможно, вы увидите, что не готовы принимать чужую точку зрения. Или, наоборот, поймете, что спокойно относитесь к вещам, которые раньше казались вам неприемлемыми.

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Вам легко ладить с людьми другой расы, религии и национальности? А что вы думаете о том, что в мире существуют однополые браки? Сегодняшний тест на толерантность...
 
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