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"Понятная Политика" - новая серия - смотрите завтра после "Панорамы"

04.05.2020 06:30 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Неслучайно есть такой термин - историческая память. Именно она помогает противостоять попыткам манипуляции давними событиями в угоду нынешней политической ситуации.
Когда правильно отмечать День Победы - 8 или 9 мая? СССР - тоже виновник Второй мировой войны? И почему националистов некоторые страны возводят в ранг национальных же героев? Разберемся в "Понятной политике".

 
 
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Неслучайно есть такой термин - историческая память. Именно она помогает противостоять попыткам манипуляции давними событиями в угоду нынешней политической...
 
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