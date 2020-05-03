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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Понятная Политика" - новая серия - смотрите завтра после "Панорамы" Неслучайно есть такой термин - историческая память. Именно она помогает противостоять попыткам манипуляции давними событиями в угоду нынешней политической...

Неслучайно есть такой термин - историческая память. Именно она помогает противостоять попыткам манипуляции давними событиями в угоду нынешней политической ситуации.Когда правильно отмечать День Победы - 8 или 9 мая? СССР - тоже виновник Второй мировой войны? И почему националистов некоторые страны возводят в ранг национальных же героев? Разберемся в