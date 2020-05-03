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Интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Артуром Михальским
03.05.2020 22:56 — Калейдоскоп | БT
Источник материала: БTВ Польше сегодня отмечают национальный праздник - День Конституции. В этот день в 1791 году сейм принял основной закон Речи Посполитой. Позднее этот документ стал примером для создателей новых принципов государственного строительства в большинстве европейских стран.
Исторический документ также важен для белорусского права. Ведь это период существования Речи Посполитой, в составе которой было Великое Княжество Литовское. Что еще объединяет белорусов и поляков и как сегодня развивается сотрудничество между нашими странами? Мы спросили у Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Беларуси Артура Михальского (видео).
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В Польше сегодня отмечают национальный праздник - День Конституции. В этот день в 1791 году сейм принял основной закон Речи Посполитой. Позднее этот документ стал...
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