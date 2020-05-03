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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в Беларуси Артуром Михальским В Польше сегодня отмечают национальный праздник - День Конституции. В этот день в 1791 году сейм принял основной закон Речи Посполитой. Позднее этот документ стал...

В Польше сегодня отмечают национальный праздник - День Конституции. В этот день в 1791 году сейм принял основной закон Речи Посполитой. Позднее этот документ стал примером для создателей новых принципов государственного строительства в большинстве европейских стран.Исторический документ также важен для белорусского права. Ведь это период существования Речи Посполитой, в составе которой было Великое Княжество Литовское. Что еще объединяет белорусов и поляков и как сегодня развивается сотрудничество между нашими странами? Мы спросили у