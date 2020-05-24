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Чем запомнилась эта неделя. Главные итоги - в "Главном эфире" в 9 вечера на "Беларусь 1"

24.05.2020 15:40 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

И все же жизнь побеждает. А профессионализм наших врачей и умение без остатка противостоять этой вирусной угрозе под названием COVID-19 не вызывает сомнений. Здоровье людей сейчас на первом месте. Чем еще запомнилась эта неделя. Главные итоги - в "Главном эфире" сегодня в 9 вечера на "Беларусь 1"

Плечо государственной помощи. Стаж, пенсии и ЭКО.
Ждите надбавки. Социальные пенсии проиндексируют. Многодетным мамам помогут.
Лечение глазами врача, но уже по ту сторону палаты. Наши истории выздоровления!
Пандемия плюс внутренние кризисы - равно заводной карантин. Кто уже дошел до ручки?
Меняем город на село! Погружение в глубинку. С чего начинается малая родина в деревне. Семейный дауншифтинг по-белорусски.

 
 
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И все же жизнь побеждает. А профессионализм наших врачей и умение без остатка противостоять этой вирусной угрозе под названием COVID-19 не вызывает сомнений. Здоровье...
 
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  • Чем запомнилась эта неделя. Главные итоги - в "Главном эфире" в 9 вечера на "Беларусь 1" 15:08, БT
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