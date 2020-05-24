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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем запомнилась эта неделя. Главные итоги - в "Главном эфире" в 9 вечера на "Беларусь 1" И все же жизнь побеждает. А профессионализм наших врачей и умение без остатка противостоять этой вирусной угрозе под названием COVID-19 не вызывает сомнений. Здоровье...

И все же жизнь побеждает. А профессионализм наших врачей и умение без остатка противостоять этой вирусной угрозе под названием COVID-19 не вызывает сомнений. Здоровье людей сейчас на первом месте. Чем еще запомнилась эта неделя. Главные итоги - всегодня в 9 вечера на. Стаж, пенсии и ЭКО.Ждите надбавки. Социальные пенсии проиндексируют. Многодетным мамам помогут.Лечение глазами врача, но уже по ту сторону палаты. Наши истории выздоровления!Пандемия плюс внутренние кризисы - равно заводной карантин. Кто уже дошел до ручки?Меняем город на село! Погружение в глубинку. С чего начинается малая родина в деревне. Семейный дауншифтинг по-белорусски.