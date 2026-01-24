Как предпринимателю найти и нанять ассистента

Источник материала: ProBusiness

Евгения Полудень работает помощником руководителя уже более 10 лет. За это время она накопила богатый опыт работы с разными компаниями и в 2025 г. решила создать первый в своем роде бизнес-клуб для ассистентов. В интервью «Про бизнес» Евгения рассказала, чем бизнес-ассистент отличается от личного помощника, почему хороших специалистов так сложно найти и как профессия помощника может стать полноценной карьерой.

«Купить туалетную бумагу и почистить кофемашину — это не бизнес-ассистент»

— История создания клуба началась еще в 2017 г., когда я работала с одним отелем и бронировала там номера для руководящего состава и приезжих гостей. Как-то один менеджер отеля сказал мне: «Евгения, люди, которые обеспечивают комфорт гостям, остаются незамеченными, хотя это большая работа». Они предложили мне накопление бонусов для помощников и секретарей, которые потом можно использовать в их отеле на различные услуги — сходить в спа, ресторан и так далее. Я подумала: это очень крутая идея. Тогда у меня зародилась мысль, что помощники могут получать какие-то плюшки, независимо от зарплаты и выполнения обязанностей. Идея стала обрастать дополнительными деталями, и наконец, в 2025 г. я решила, что пора реализовать этот проект — создать полноценный клуб для бизнес-ассистентов, чтобы помогать им учиться, находить работу и поддержку, а для предпринимателей предоставлять ценные кадры.





Есть очевидная разница между личным ассистентом и бизнес-ассистентом. Я как-то пришла в компанию на эту роль, но задачи там были на уровне купить туалетную бумагу и почистить кофемашину. Не совсем поняла, с какой целью они это делали, потому что вакансия звучала как бизнес-ассистент. Им бы хватило обычного секретаря, которому они могли платить меньше.

Бизнес-ассистент нужен тогда, когда руководитель тонет в рутине. Ассистент наводит порядок в расписании руководителя, подсказывает, как оптимизировать время и нагрузку, чтобы работа была более результативной. Когда рутину, встречи ведет ассистент, у руководителя есть возможность сосредоточиться на важных стратегических вопросах.

Мое убеждение — бизнес-ассистент определенно должен владеть информацией о том, как работает компания, как выстроены бизнес-процессы. В какой-то момент он контролирует результаты работы или выполнение задачи, поставленной руководителем. Ему надо знать, к кому обратиться по этому вопросу, как это должно выглядеть, в каком виде руководитель должен получить результат.





«Случаи, когда ассистент становится конкурентом, есть»

У многих собственников есть страх того, что бизнес-ассистент, глубоко погруженный в процессы, может взять и скопировать бизнес-модель, стать конкурентом. Такие случаи определенно есть. Многие руководители сознательно не посвящают ассистентов в тонкие, щепетильные вопросы, которые действительно не должны быть разглашены. Просто не посвящают, потому что нет доверия. А бывают случаи, когда бизнес-ассистент дорастал до руководящей позиции, так как хорошо понимал особенности работы продукта, проекта, компании.





Зарплаты очень сильно зависят от обязанностей. Если посмотреть известный сайт по поиску работы, заработная плата начинается от 500 до 700 BYN рублей и дорастает до 10 тыс. BYN. В среднем, что может получать хороший ассистент — это, наверное, 2500 BYN. Я как-то общалась с девушкой, которая работает бизнес-ассистентом за границей. Там на эту роль предлагают заработные платы от $ 4 000. Есть такие зарплаты, потому что профессиональные управленцы понимают — это большая ответственность, большой фронт работы. Такого уровня специалист должен обладать широким кругозором, умением найти нестандартное решение в любой сложной ситуации. Бизнес-ассистент должен быть готов к любому повороту событий. Образование также имеет значение. Не важно, в какой сфере, но человек должен быть с высшим образованием. Это дает не знания, а склад ума, интеллектуальное развитие.

Когда бизнесмен ищет себе ассистента, то ищет его на долгий срок, потому что очень много времени уходит на подготовку, обучение, посвящение во все нюансы работы, притирание с руководителем. Именно поэтому руководителю иногда выгоднее и проще согласиться на повышение заработной платы, расширение обязанностей, чем искать нового ассистента.