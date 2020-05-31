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Как изменилась страна с начала своей независимой истории. Новая рубрика "Мы это сделали"

31.05.2020 22:24 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

С этой программы "Главный эфир" запускает новую рубрику - "Мы это сделали". Цикл репортажей о том, как изменилась страна с начала своей независимой истории и как нелегко было в 90-е.

Нынешний уровень жизни, слава богу, не сравнить с тем, что был в первые годы независимости. Касается это и доходов, и прочих материальных благ. Банальный пример   - автомобили. Какой автопарк был у нас в те годы и какой сейчас. Небо и земля, как говорится. 

Сегодня как раз и поговорим о машиностроении. Бренды, которые на слуху у каждого белоруса и известны во многих странах, кажется, не стоит и называть. Мы к ним привыкли, но всегда бывает не лишним вспомнить, с чего все начиналось. Александр Лучонок собрал колоритные кадры. 

Самый большой в мире карьерный самосвал, единственная в своем роде линейка комбайнов на газомоторном топливе, электробусы, грузовые и даже легковые автомобили. В сфере машиностроения Беларуси работает около 250 предприятий, задействованы почти 200 000 человек. Это сегодня, а на заре становления независимости было совсем иначе.

Начало 90-х. Катастрофически высокий рост инфляции, пустые прилавки в магазинах, цены, за год выросшие в 16,5 раза. 


Символ времени - полупустые и парализованные цеха. Это Гомсельмаш. На заводе пропадает свет и отопление - рабочим приходится согревать оледеневшие руки над костром. В подобных условиях трудились почти на всех предприятиях. 

Александр Мышко, главный конструктор ОАО "МАЗ - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ": "МАЗ, как и большинство автопрома СССР, имел очень высокую степень кооперации.  Естественно, с развалом Союза были нарушены все эти кооперативные связи. Зарплаты были маленькие. Каждый искал себе место получше. Были попытки завода помогать сотрудникам по бартерному способу: куртки, сапоги - что только ни выменивали на автомобили".

Производство промышленной продукции за первую пятилетку 90-х снизилось на 41 процент, а то, что делали, в других странах не покупали. В СМИ активно обсуждали закрытие даже такого гиганта, как Минский автомобильный. Но в Беларуси не последовали принципам хищного капитализма. Национальное достояние поддержало государство, в первую очередь ресурсами и госзаказами.

Эта модель, можно сказать, раритетная. Одна из первых, выпущенных уже в современной Беларуси. После того как в середине девяностых здесь наладили серийное производство автобусов, советские "икарусы" навсегда канули в Лету. Кстати, МАЗ-103 в цехах завода собирают и по сей день.


Наши самосвалы, тягачи работают как в соседних странах, так и в далекой Азии и даже Южной Америке. 


Сейчас МАЗ - современное предприятие по производству не только пассажирского транспорта, собирают грузовую технику, причем абсолютно различного назначения. Наши самосвалы, тягачи работают как в соседних странах, так и в далекой Азии и даже Южной Америке. 

Технику обкатывают в 50 странах  - на всех континентах, кроме Австралии. МАЗ проникает на новые рынки сборочными производствами. Совместные заводы есть в Египте, Монголии, Вьетнаме, на Кубе. За это время линейка из 9 машин расширилась до двух тысяч моделей. В сборке даже пылесосы, есть тягачи, краны и электробусы. 

Александр Мышко, главный конструктор ОАО "МАЗ - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ": "300 километров обеспечивает пробег. Как правило, в день пробег автобуса в Минске - это 220 километров. Это максимально насыщенная версия, которая может использоваться в пригородных перевозках". 

Технология сверхбыстрой зарядки батареи, праворульный электробус! И на мировой карте напротив Британии в прошлом году уже Белкоммунмаш поставил галочку. 

А буквально в этом месяце покорять Невский проспект отправились новые троллейбусы. Под потолком целый медиакомплекс, счетчики пассажиропотока, есть и бесплатный вай-фай. Но главное - конструкция. 

Олег Быцко, директор научно-технического производственного центра ОАО "Управляющая компания холдинга "БЕЛКОММУНМАШ": "Компания обладает конструкцией сочлененного троллейбуса и электробуса, поэтому города, которые хотят эксплуатировать сочлененные троллейбусы, электробусы, на сегодняшний момент могут обращаться только к нам".

Каждый 10-й колесный трактор в мире сегодня делают наши инженеры-конструкторы. "Белорусы" обеспечивает хлебом миллионы жителей планеты. 

Тракторы называют "трудягами", "кормильцами", а фильмы о нашей технике берут призы Каннского фестиваля.

Тракторы называют "трудягами", "кормильцами", а фильмы о нашей технике берут призы Каннского фестиваля.


На предприятии осваивают новые направления. Делают ратраки, льдозаливочные машины, спецтехнику, которая способна работать на большой глубине.

Андрей Гордейчик, главный конструктор по спецтехнике ОАО "МТЗ": "Машина предназначена для доставки экипажа в забой в калийном руднике. Вмещает 22 человека. Из конструктивных особенностей: двигатель с воздушным охлаждением, мосты закрытого типа, т. к.  там агрессивная среда".

Что касается тракторов, в сборке - мощные на 450 лошадиных сил, сверхэкологичные, в перспективе будут делать даже беспилотные, а пока сельхозтренд - машины на газу. 

Комбайны на газомоторном топливе белорусы начали собирать первыми в мире. Машина способна обмолотить почти пуд зерна за секунду.

Сложно представить, что в 90-е на Гомсельмаше почти безработные слесари, инженеры грели руки. Средств на ее создание не было, а в СМИ только описывали, что подобная техника в разы экономичнее дизельной. 

Завод "Белджи" полного цикла сборки открыли в 2017.


Проект называли слишком смелым, учитывая уровень конкуренции в легковом автопроме, но за короткое время "джили" смогли занять свое место на рынке. Уже в этом году на предприятии реализовали около 7 000 машин.

Изначально на "Белджи" собирали только три версии в трех цветовых гаммах. Сегодня линейка шире: 5 моделей и 38 модификаций. Это пока последняя модель, выпущенная на заводе, с начала продаж в этом году первая партия была раскуплена по предзаказу буквально за три дня. Поэтому их производство решили расширить. Кстати, параллельно планируют наладить выпуск еще нескольких новых авто.

Уровень локализации в районе 50 процентов. Стоит задача наладить полный цикл производства компонентов. 

Безопасность и экологичность - по такому же принципу работают и на БелАЗе.


Как изменилась страна с начала своей независимой истории. Новая рубрика "Мы это сделали"


Премьера электросамосвала намечена на это лето. Предприятие сегодня закрывает треть мировых потребностей в тяжелой карьерной технике. В линейке машин - 14 классов и полтысячи модификаций. От модели Книги рекордов Гиннесса за самую большую грузоподъемность и кузов - до роботов, управлять которыми можно дистанционно.

Автопром - тяговый мотор не только отечественной промышленности, но и науки, экономики. А внешние рынки, которых уже больше 150, подтверждение того, что даже в непростых ситуациях, кризисах крепкая защита - делать лучше, чем у конкурентов, и работать на результат. Наша техника сегодня - это сплав традиции и инноваций, о которой смело можно сказать: "Мы это сделали".

 
Теги: Минск
 
 
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С этой программы "Главный эфир" запускает новую рубрику - "Мы это сделали". Цикл репортажей о том, как изменилась страна с начала своей независимой истории и как...
 
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