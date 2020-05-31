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Как будет работать адресная помощь? Поясняет министр труда и соцзащиты Ирины Костевич

31.05.2020 22:10 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу услуг. Как и кого поддержать в этих непростых условиях, также обсудили у Президента. Главное - должен сохраняться дифференцированный подход. Это значит, что помогать нужно адресно, а для других - создать условия для развития и адаптации к новым реалиям.

Такие принципы заложены в указах, подписанных Главой государства на неделе, временные меры коснутся тех предприятий, которые по объективным причинам с мая до конца июля не работали вовсе или трудились неполный рабочий день. 

Это уже второй пакет мер поддержки. Первый - месяц назад - был направлен на бизнес: снижение аренды, отсрочка по налоговым кредитам и возможность пересчитать единый налог. Второй пакет, подчеркиваю, это именно адресная помощь. 

Как это будет работать? Наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра труда и соцзащиты Ирины Костевич (видео).

 
 
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Пандемия повлияла на целый ряд отраслей, в том числе на сферу услуг. Как и кого поддержать в этих непростых условиях, также обсудили у Президента. Главное - должен...
 
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