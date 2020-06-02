Тест: Вспомните ли вы названия советских мультфильмов по одному кадру?

Источник материала: Flytothesky





Советские мультфильмы — это вечная классика. Признавайтесь, смотрели мультики про Чебурашку и Крокодила Гену, про кота из Простоквашино и дружбу Малыша и Карлсона? Давайте немного поностальгируем и снова вернемся в детство! Предлагаем вам пройти тест на знание советских мультфильмов. Как думаете, сможете отгадать названия всего лишь по одному кадру? Вот сейчас мы это и проверим. Надеемся, вам понравится небольшое путешествие в прошлое!

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