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Тест: Вспомните ли вы названия советских мультфильмов по одному кадру?

02.06.2020 14:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Вспомните ли вы названия советских мультфильмов по одному кадру?

Советские мультфильмы — это вечная классика. Признавайтесь, смотрели мультики про Чебурашку и Крокодила Гену, про кота из Простоквашино и дружбу Малыша и Карлсона? Давайте немного поностальгируем и снова вернемся в детство! Предлагаем вам пройти тест на знание советских мультфильмов. Как думаете, сможете отгадать названия всего лишь по одному кадру? Вот сейчас мы это и проверим. Надеемся, вам понравится небольшое путешествие в прошлое!

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Советские мультфильмы — это вечная классика. Признавайтесь, смотрели мультики про Чебурашку и Крокодила Гену, про кота из Простоквашино и дружбу Малыша и...
 
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