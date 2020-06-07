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Президент на неделе встречался с главой КГБ Валерием Вакульчиком

07.06.2020 22:08 — Калейдоскоп | БT  
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Источник материала: БT

Здравоохранение, защита прав граждан и неприкосновенности границ, экономика, невмешательство внешних сил во внутреннею политику, плюс суверенное информационное пространство. Все это составные части государственной безопасности. Равновеликие камни в фундаменте нашего суверенитета.

Хотя камень национальной экономики - все же основной. Краеугольный. На нем все держится. И именно с него чаще всего начинаются потрясения в стране или "майданы". Вот и в США, убийство темнокожего парня породило бунт, но то, вероятно, был повод. Причина - 40-миллионная армия безработных, которую пока самое богатое государство мира не может занять, хотя и помогает, чем может. 

Что касается Беларуси, то в понедельник на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком Президент безапелляционно подчеркивает:  не ждите, "майданов" в Беларуси не будет.

 
 
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Здравоохранение, защита прав граждан и неприкосновенности границ, экономика, невмешательство внешних сил во внутреннею политику, плюс суверенное информационное...
 
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