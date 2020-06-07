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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власть и общество сдают экзамен на зрелость и политическую культуру Белорусская политика - это политика с открытым забралом. Да, порой эмоциональная, но предельно откровенная. Белорусы это ценят. И в период политического межсезонья,...

Белорусская политика - это политика с открытым забралом. Да, порой эмоциональная, но предельно откровенная. Белорусы это ценят. И в период политического межсезонья, когда идут тяжелые переговоры с "партнерами", и тем более в избирательный сезон, когда власть и общество сдают экзамен на зрелость и политическую культуру.Беларусь порой критикуют за это - мол, отстали. Политтехнологов не нанимаем, кандидатов-спойлеров и карманную оппозицию не выращиваем. Нам говорят: нехорошо это, не современно.Возможно, и так. Но в Беларуси не принято считать гражданское общество слепым. Напротив, ставка делается на его политическую зрелость и право граждан делать выбор осознанно. При таком обилии информации не проблема разобраться, что из себя представляют претенденты, на кого опираются, в том числе и вовне, за что существуют и куда заведут, если представится такой шанс.Нынешняя кампания до последнего момента была исключением. Но и нам подбросили технологов, и блогосферу качнули, и черный пиар с провокациями тут как тут. На этом фоне размытыми оказались многие важные вопросы. Но, кажется, только на время.В последние недели они звучали отчетливо в многочисленных интервью и аналитических материалах. От журналистов, политиков, экспертов. Кто вы? Претенденты? Альтернатива? С чем, зачем и за чей счет пришли? На условно острые вопросы звучали такие же ответы, а потому вопросы поставил Президент: прыгнули в политику - открывайте забрало перед обществом, так у нас принято.Впрочем, ответы на некоторые острые и щекотливые вопросы были получены на этой же неделе. У блогера и по совместительству руководителя инициативной группы одного из претендентов на даче нашли 900 000 долларов.Заработали так заработали, нет проблем. Хотим обратить внимание на то, что в нашей стране не запрещено заработать ни миллион, ни миллиард. Вопрос в том, зачем прятать. Впрочем, кампания в разгаре, не будем забегать вперед, на эти вопросы наверняка даст ответ проверка или следственные действия. Хотя, чего скрывать, у всех у нас есть подозрения, и для чего на даче появился этот миллион, и, что самое любопытное и пикантное, откуда появился.Вот такой современный образ бочки варенья и корзины печенья. Вполне себе хватило бы, чтобы раскачать ситуацию на улицах и лишить белорусов того, что не продается ни за какие деньги, - мира и спокойствия.К хорошему действительно привыкаешь быстро. Комфорт и безопасность, будем говорить откровенно, для некоторых уже воспринимаются как данность - словно так было всегда. Будто забыли, какой ценой нам 75 лет назад досталась в наследство эта, теперь уже многие десятилетия исключительно мирная земля.Ну, и как не отметить медийный след после этого высказывания Президента. Отдельные СМИ перевернули слова, которые вы только что слышали, настолько смело, что в итоге из заголовков вышло, мол, Александр Лукашенко угрожает кому-то расправой и бряцает оружием. Хотя вы сами только что все слышали.Чем больше ложь, тем больше в нее верят. А мы, пожалуй, не будем. Сейчас как никогда важно доверять только проверенным фактам и принимать решения взвешенно и обдуманно.