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Что черты лица могут рассказать о человеке?
27.06.2020 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Черты лица выдают характер человека. Посмотрите внимательно на лицо своего собеседника, чтобы прочитать его как открытую книгу.
Черты лица и характер: что можно сказать о собеседнике с первого взгляда?
Форма лица
Человек с ромбовидным лицом обычно бывает амбициозным, любит контролировать, ждет от других выполнения действий в соответствии с его требованиями. Такие люди уделяют особое внимание деталям, а их работа всегда выполняется на 100%.
Овальным лицом обладают
Люди с треугольной формой лица — чувствительные и творческие. Из них получаются отличные художники.
Человек с квадратной формой лица склонен к аналитическому мышлению и обладает высокой жизненной энергией.
Глаза
Люди с голубыми глазами обладают мирным характером. По натуре они очень преданы, честны, правдивы, верны своим действиям. Они часто бывают подавленными и страдают меланхолией.
Личность с карими глазами обычно отличается солидностью и уравновешенностью. При общении с партнерами он внушает им чувство защищенности, безопасности. Кареглазые люди обладают сильной волей, бывают страстными, в то же время, отличаются капризным характером.
Владельцы зеленых глаз чувствуют себя вечно молодыми. У обладателей зеленых глаз есть две крайности. Они являются эталоном терпения, плодородия, стабильности. Вместе с тем, вторая категория этих людей отличается недобрым характером. Им приходится бороться с жадностью, а иногда и с ненавистью.
Губы
Люди с полными губами полны сочувствия к родным и близким, в них часто пробуждается родительское чувство и щедрость. Маленькие губы характеризуют эгоистичных людей.
Личность с тонкими губами часто страдает от
Нос
Прямой нос — такие люди терпеливы по натуре и склонны к искусству. Они, как правило, бывают достаточно требовательными в любви, и часто неверны своим любимым.
Обладатели мясистого носа обычно отличаются щедростью, очень эмоциональны, с удовольствием помогают другим, но с трудом проявляют в полной мере свои чувства.
Арочный нос является символом силы, жестокости. Его владельцы практически всегда придерживаются собственного мнения, и удивляются, если с их решением многие не соглашаются. Такие люди по природе нетерпеливы.
Приплюснутый нос указывает на высокую сознательность. Люди с таким носом, как правило, практичны и надежны в отношениях. Они, что называется, являются «
Уши
Есть мнение, что чем выше находятся уши, тем выше IQ человека. Но, также считается, что такие уши – признак лицемерия и хитрости.
Обладатели больших ушей серьезно относятся к жизни и выверяют каждый шаг. Маленькие уши говорят о сильно развитой интуиции.
Подбородок
Ярко выраженный, выступающий вперед подбородок – знак независимости, жизненной силы упрямства, в то же время добросовестности.
Острый подбородок указывает на большой энтузиазм.
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Черты лица выдают характер человека. Посмотрите внимательно на лицо своего собеседника, чтобы прочитать его как открытую книгу. Черты лица и характер: что можно...
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