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Что черты лица могут рассказать о человеке?

27.06.2020 17:56 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Черты лица выдают характер человека. Посмотрите внимательно на лицо своего собеседника, чтобы прочитать его как открытую книгу.

Что черты лица могут рассказать о человеке?

Черты лица и характер: что можно сказать о собеседнике с первого взгляда?

Форма лица

Человек с ромбовидным лицом обычно бывает амбициозным, любит контролировать, ждет от других выполнения действий в соответствии с его требованиями. Такие люди уделяют особое внимание деталям, а их работа всегда выполняется на 100%.

Овальным лицом обладают добрые, дружелюбные и сострадательные люди. Они очень практичные, методично достигающие прогресса в жизни.

Люди с треугольной формой лица — чувствительные и творческие. Из них получаются отличные художники.

Человек с квадратной формой лица склонен к аналитическому мышлению и обладает высокой жизненной энергией.

Что черты лица могут рассказать о человеке?

Глаза

Люди с голубыми глазами обладают мирным характером. По натуре они очень преданы, честны, правдивы, верны своим действиям. Они часто бывают подавленными и страдают меланхолией.

Личность с карими глазами обычно отличается солидностью и уравновешенностью. При общении с партнерами он внушает им чувство защищенности, безопасности. Кареглазые люди обладают сильной волей, бывают страстными, в то же время, отличаются капризным характером.

Владельцы зеленых глаз чувствуют себя вечно молодыми. У обладателей зеленых глаз есть две крайности. Они являются эталоном терпения, плодородия, стабильности. Вместе с тем, вторая категория этих людей отличается недобрым характером. Им приходится бороться с жадностью, а иногда и с ненавистью.

Что черты лица могут рассказать о человеке?

Губы

Люди с полными губами полны сочувствия к родным и близким, в них часто пробуждается родительское чувство и щедрость. Маленькие губы характеризуют эгоистичных людей.

Личность с тонкими губами часто страдает от одиночества и комплексов. Такой человек предпочитает свободу в отношениях.

Что черты лица могут рассказать о человеке?

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Нос

Прямой нос — такие люди терпеливы по натуре и склонны к искусству. Они, как правило, бывают достаточно требовательными в любви, и часто неверны своим любимым.

Обладатели мясистого носа обычно отличаются щедростью, очень эмоциональны, с удовольствием помогают другим, но с трудом проявляют в полной мере свои чувства.

Арочный нос является символом силы, жестокости. Его владельцы практически всегда придерживаются собственного мнения, и удивляются, если с их решением многие не соглашаются. Такие люди по природе нетерпеливы.

Приплюснутый нос указывает на высокую сознательность. Люди с таким носом, как правило, практичны и надежны в отношениях. Они, что называется, являются «душой компании», умеют привлечь всеобщее внимание.

Что черты лица могут рассказать о человеке?

Уши

Есть мнение, что чем выше находятся уши, тем выше IQ человека. Но, также считается, что такие уши – признак лицемерия и хитрости.

Обладатели больших ушей серьезно относятся к жизни и выверяют каждый шаг. Маленькие уши говорят о сильно развитой интуиции.

Что черты лица могут рассказать о человеке?

Подбородок

Ярко выраженный, выступающий вперед подбородок – знак независимости, жизненной силы упрямства, в то же время добросовестности.

Острый подбородок указывает на большой энтузиазм.

Текст: Flytothesky.ru

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Черты лица выдают характер человека. Посмотрите внимательно на лицо своего собеседника, чтобы прочитать его как открытую книгу. Черты лица и характер: что можно...
 
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