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Как число рождения влияет на характер человека

29.06.2020 17:58 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Число души – это календарная дата, в которую человек родился, только преобразованная в однозначное число. Оно по-особенному влияет на жизнь человека и накладывает отпечаток на его характер.

Как число рождения влияет на характер человека

Приведём пример: если человек родился 29 числа, то его числом души будет 2 (2+9=11, а 1+1=2).

Давайте выясним, что это число может рассказать о человеке.

Люди с числом души 1 – прирождённые лидеры

Их целеустремлённости можно позавидовать. Даже в самые трудные периоды жизни такие люди не перестают идти к своей цели. Они доверяют себе и не поддаются влиянию окружающих. Но добиться успеха они смогут только в том случае, если научатся ладить с другими и подавлять свое упрямство.

Обладателям числа души 2 помогает работа в паре

Они энергичны и амбициозны, но не привыкли добиваться чего-то в одиночку. Партнёрство – вот их жизненное кредо. Такие люди готовы пойти на всё, чтобы добиться взаимопонимания и гармонии с окружающими, даже в угоду собственным убеждениям. У них с рождения развита харизма, поэтому они могут легко завладеть вниманием коллектива.

Целеустремлённость вместе с фантазией – залог успеха Троек

У Троек хорошо развиты лидерские навыки. Они могут быстро принимать решения и руководить действиями остальных. С помощью интуиции они понимают, как именно им нужно оставить след в истории. Они не будут довольствоваться существующими благами и не остановятся, пока не добьются чего-то значимого в жизни.

Неторопливые и осторожные Четверки

С одной стороны, они жаждут перемен и готовы меняться к лучшему. Однако в своих решениях Четверки часто сомневаются. Им нужно хорошо все обдумать, прежде чем действовать. Непостоянство в принятии решений мешает им, но они обладают широкой душой и способностью к состраданию. За это их ценят окружающие.

Сообразительные и удачливые Пятерки

Они практически не строят планов на будущее, потому что живут сегодняшним днём. Умеют на ходу решать проблемы и адаптироваться к окружающей обстановке и людям вокруг. Из многих ситуации Пятерки могут извлечь выгоду. Они уверены в себе, умны и удачливы. Также им часто везет в финансовых делах.

Как число рождения влияет на характер человека

Окружающие в восторге от людей, чье число души – 6

Они обладают многими положительными качествами, за которые и получают признание большинства. Легкие в общении, воспитанные, честные и дружелюбные. Они все делают с любовью и вниманием. Их мечта – жить в изобилии, ни в чем себе не отказывая. Чаще всего таким людям удается состояться в жизни.

Непостоянные, но активные. Обладатели числа души 7

Не останавливаясь на одном, они всегда пробуют себя в новых делах. Как правило, Семерки быстро учатся, поэтому трудностей в освоении чего-то нового у них не возникает. Они готовы идти на риск, не боясь предстоящих опасностей. Окружающие часто видят в них бунтарей.

Восьмерки всего добиваются сами

По своей натуре они прагматичны. Не ждут помощи от кого-то, самостоятельно пытаясь достигнуть жизненных высот. Восьмерки считают, что именно они делают все правильно. Чаще всего они не прислушиваются к мнению более опытных людей, чем и усложняют себе жизнь.

Число души 9 у людей своенравных и чересчур энергичных

Такие люди не задумываются, а действуют моментально. Даже близким друзьям и родственникам бывает трудно уловить ход их мыслей. Ничто не может остановить Девяток на пути к цели. Если им удастся убавить пыл и направить энергию в нужно русло, они смогут добиться успеха.

Текст: Flytothesky.ru

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Число души – это календарная дата, в которую человек родился, только преобразованная в однозначное число. Оно по-особенному влияет на жизнь человека и накладывает...
 
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