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Сможете ли вы угадать фильм по описанию из поисковых запросов?
01.07.2020 21:20 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Бывает ли такое, что вы изо всех сил пытаетесь вспомнить название фильма, а оно напрочь ускользает из памяти? Думаем, с каждым такое случалось и не раз. В таких ситуациях помочь может только поисковик. Но сформулировать мысль та еще проблема. В результате таких поисков получаются очень забавные запросы. Предлагаем вам попробовать отгадать по запросам других людей, о каких фильмах идет речь.
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Бывает ли такое, что вы изо всех сил пытаетесь вспомнить название фильма, а оно напрочь ускользает из памяти? Думаем, с каждым такое случалось и не раз. В таких...
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