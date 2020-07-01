Сможете ли вы угадать фильм по описанию из поисковых запросов?

Источник материала: Flytothesky





Бывает ли такое, что вы изо всех сил пытаетесь вспомнить название фильма, а оно напрочь ускользает из памяти? Думаем, с каждым такое случалось и не раз. В таких ситуациях помочь может только поисковик. Но сформулировать мысль та еще проблема. В результате таких поисков получаются очень забавные запросы. Предлагаем вам попробовать отгадать по запросам других людей, о каких фильмах идет речь.

Еще один тест:

Фильмы какого режиссера вам понравятся?