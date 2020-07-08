ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я не научился быть хорошим»: грустная история лабрадора, которого бросил хозяин

08.07.2020 19:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Жители британского городка Апчерч стали свидетелями невероятно трагичной истории. Вчера работники местного питомника нашли пожилого черного лабрадора, который был привязан к металлическому забору. Но самое грустное не это. Рядом с животным лежал помятый клочок бумаги с текстом: «Пожалуйста, примите меня обратно. Спустя 10 лет мой хозяин бросил меня, потому что я не научился быть хорошим. Он решил вернуть меня сюда, где и нашел».

«Я не научился быть хорошим»: грустная история лабрадора, которого бросил хозяин
Фото: swalestraydogs
«Я не научился быть хорошим»: грустная история лабрадора, которого бросил хозяин
Фото: swalestraydogs

Работники питомника опубликовали в Facebook фотографию записки и лабрадора, а еще попросили местных жителей помочь найти владельца. Хозяина собаки быстро отыскали.

«Я не научился быть хорошим»: грустная история лабрадора, которого бросил хозяин
Фото: swalestraydogs

Как оказалось, его родственники ничего не знали об этом происшествии. Они заверили сотрудников приюта, что любят этого пса и заберут его обратно в семью.

Источники: Facebook | Swale.gov.uk

Читайте также:
Немецкая овчарка стала няней для осиротевшего раненого олененка

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители британского городка Апчерч стали свидетелями невероятно трагичной истории. Вчера работники местного питомника нашли пожилого черного лабрадора, который...
 
Новости дня
Новости
 
Тест: Достаточно ли широкий у вас кругозор?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика