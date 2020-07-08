«Я не научился быть хорошим»: грустная история лабрадора, которого бросил хозяин

Источник материала: Flytothesky

Жители британского городка Апчерч стали свидетелями невероятно трагичной истории . Вчера работники местного питомника нашли пожилого черного лабрадора, который был привязан к металлическому забору. Но самое грустное не это. Рядом с животным лежал помятый клочок бумаги с текстом: «Пожалуйста, примите меня обратно. Спустя 10 лет мой хозяин бросил меня, потому что я не научился быть хорошим. Он решил вернуть меня сюда, где и нашел».









Работники питомника опубликовали в Facebook фотографию записки и лабрадора, а еще попросили местных жителей помочь найти владельца. Хозяина собаки быстро отыскали.





Как оказалось, его родственники ничего не знали об этом происшествии. Они заверили сотрудников приюта, что любят этого пса и заберут его обратно в семью.

Источники: Facebook | Swale.gov.uk

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