|
«Я не научился быть хорошим»: грустная история лабрадора, которого бросил хозяин
08.07.2020 19:40 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Жители британского городка Апчерч стали свидетелями невероятно
Работники питомника опубликовали в Facebook фотографию записки и лабрадора, а еще попросили местных жителей помочь найти владельца. Хозяина собаки быстро отыскали.
Как оказалось, его родственники ничего не знали об этом происшествии. Они заверили сотрудников приюта, что любят этого пса и заберут его обратно в семью.
Источники:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители британского городка Апчерч стали свидетелями невероятно трагичной истории. Вчера работники местного питомника нашли пожилого черного лабрадора, который...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)